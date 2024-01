Notebook da 15,6 pollici FHD con 16GB di RAM e SSD da 512GB (-120€)

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su un portatile dalle prestazioni eccellenti a una cifra molto più bassa. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello il Notebook ACEMAGIC a soli 279 euro, invece che 399,95 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Con questo laptop puoi farci di tutto senza troppi sacrifici. Ha uno scomparto hardware eccezionale e costa poco. Infatti con il doppio sconto puoi risparmiare ben 120 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook potente e versatile a prezzo sgretolato

Grazie al potente processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione puoi gestire molti programmi di ufficio e non solo. Ha poi il supporto di ben 16 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e un SSD da 512 GB che velocizza l'accensione e ti permette di archiviare molte cose.

Pesa solo 1,7 Kg e ha un display da 15,6 pollici con risoluzione FHD e pannello IPS perfettamente visibile. La tastiera Ful-size con tanto di tastierino numerico ha tasti silenziosi e precisi. Il touch pad integrato è fluido. Ha poi una webcam incorporata per le videoconferenze e gode di diverse porte USB 3.2 per trasferimenti veloci.

Una promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Notebook ACEMAGIC a soli 279 euro, invece che 399,95 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon visibile in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

