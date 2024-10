Norton VPN: la soluzione ideale per una navigazione protetta e anonima

Proteggere la propria privacy online è ormai diventato essenziale. In quest'ottica Norton VPN offre un servizio affidabile e sicuro, progettato per proteggere i tuoi dati personali da hacker, spionaggio e tracciamenti. Utilizzare uno strumento di questo tipo è fondamentale per chi vuole evitare la raccolta non autorizzata dei propri dati e mantenere al sicuro le proprie attività online, sia che si navighi da casa che da reti pubbliche. Oltretutto in questo momento è possibile beneficiare di uno sconto del 68% sul piano annuale. Tradotto: solo 2,5€ al mese.

Cosa offre Norton VPN, spiegato punto per punto

Norton VPN mette a disposizione una serie di funzionalità avanzate che rendono la tua esperienza online sicura e privata:

Crittografia avanzata : utilizza una tecnologia di crittografia di livello militare per proteggere i tuoi dati, rendendo impossibile per terze parti accedere alle tue informazioni personali;

: utilizza una tecnologia di crittografia di livello militare per proteggere i tuoi dati, rendendo impossibile per terze parti accedere alle tue informazioni personali; Navigazione anonima : maschera il tuo indirizzo IP, garantendo che la tua attività online non sia tracciabile e protegge la tua identità;

: maschera il tuo indirizzo IP, garantendo che la tua attività online non sia tracciabile e protegge la tua identità; Accesso a contenuti globali : con Norton VPN, puoi accedere a contenuti e servizi che potrebbero essere bloccati nella tua regione. Potrai così usufruire di piattaforme di streaming o siti web da tutto il mondo;

: con Norton VPN, puoi accedere a contenuti e servizi che potrebbero essere bloccati nella tua regione. Potrai così usufruire di piattaforme di streaming o siti web da tutto il mondo; Protezione su reti pubbliche : le reti Wi-Fi pubbliche possono essere vulnerabili agli attacchi hacker. Norton VPN ti protegge quando sei connesso a queste reti, impedendo che i tuoi dati vengano intercettati;

: le reti Wi-Fi pubbliche possono essere vulnerabili agli attacchi hacker. Norton VPN ti protegge quando sei connesso a queste reti, impedendo che i tuoi dati vengano intercettati; Blocco di tracciamenti pubblicitari: aiuta a bloccare i tracciatori utilizzati da inserzionisti e aziende per monitorare il tuo comportamento online, assicurando una maggiore privacy.

Queste funzionalità fanno di Norton VPN un tool essenziale per chi desidera navigare in totale sicurezza, con la certezza che i propri dati siano sempre protetti. Il piano annuale "VPN con sicurezza" costa 2,5€ al mese: avrai la possibilità di proteggere fino a cinque dispositivi, password manager e 10 GB di backup nel cloud. E puoi provarla per 30 giorni.

Per attivarla vai su questa pagina del sito ufficiale di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.