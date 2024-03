Norton Utilities Ultimate in offerta: strumento essenziale per il tuo PC a prezzi vantaggiosi

Migliorare le prestazioni del proprio PC Windows è possibile ma può richiedere il ricorso a strumenti specifici, in grado di avviare una pulizia dell'intero sistema, ottimizzando le risorse disponibili per consentire a Windows di sfruttare al massimo l'hardware a disposizione.

Per raggiungere quest'obiettivo è possibile affidarsi a Norton Utilities Ultimate. Si tratta di un comodissimo strumento da installare sul computer e pensato per permettere a Windows di dare il meglio di sé. Il tool di Norton lavora su più livelli per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili.

Grazie alla promozione in corso, Norton Utilities Ultimate è disponibile con il 42% di sconto direttamente tramite il sito Norton. L'offerta consente di attivare il servizio al prezzo scontato di 39,99 euro per un anno, senza alcun obbligo di rinnovo. Da notare che è possibile utilizzare il tool su un massimo di 10 PC Windows.

Per attivare Norton Utilities Ultimate è sufficiente accedere al sito di Norton tramite il link seguente e scorrere la pagina verso il basso fino a trovare il nome del servizio. A questo punto, basta premere su Altre informazioni e poi completare l'attivazione del tool.

Norton Utilities Ultimate: il tool che velocizza il PC Windows

Con Norton Utilities Ultimate è possibile avere a disposizione uno strumento che, agendo su più livelli, riesce a migliorare le prestazioni del PC Windows. Tra le funzionalità del tool di Norton c'è la possibilità di gestire i programmi in esecuzione automatica in background che, in alcuni casi, possono ridurre in modo significativo le prestazioni.

Da notare anche la possibilità di controllare app e file presenti sul proprio computer, andando ad eliminare tutto quello che non serve, per ottimizzare l'utilizzo della memoria. C'è anche il simulatore di disinstallazione che consente all'utente di verificare in anticipo gli effetti della disinstallazione di un software all'interno del proprio PC Windows, in modo da evitare.

Norton Utilities Ultimate è in grado di effettuare interventi di pulizia periodica di Windows, compresi anche i dati del browser, e di recuperare file eliminati per errore. Da notare anche il sistema per l'eliminazione sicura dei dati, rendendone impossibile il recupero e, quindi, cancellando tutte le informazioni personali dal computer qualora ce ne fosse il bisogno.

Con l'offerta in corso, Norton Utilities Ultimate è disponibile al prezzo scontato di 42% con una spesa che si riduce a 39,99 euro per un anno, senza vincoli di rinnovo. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Norton Utilities Ultimate è disponibile su tutte le versioni di Windows, a partire da Windows 7, e può funzionare su computer dotati di almeno 1 GB di memoria RAM. Il software supporta anche hardware oramai obsoleto (è richiesto un processore Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 o superiore ) risultando ottimale per rimettere a nuovo un vecchio PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.