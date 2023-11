Norton Utilities Ultimate: gli strumenti essenziali per ottimizzare le prestazioni del tuo PC

Un PC Windows lento e poco ottimizzato non è certo una novità: imbattersi in un problema di questo tipo e dover perdere tempo tra le varie impostazioni e i driver del sistema per tentare di migliorare le prestazioni è, purtroppo, una costante per moltissimi utenti, soprattutto quando il computer inizia ad avere una certa "età". Oggi, però, c'è una soluzione: con Norton Utilities Ultimate è possibile accedere a tutti gli strumenti essenziali per la pulizia e l'ottimizzazione di un computer Windows.

In un unico pacchetto, infatti, Norton mette a disposizione dei suoi utenti una serie di tool in grado di garantire una marcia in più al sistema operativo. In questo momento, Norton Utilities Ultimate è disponibile in promozione. Tramite il sito ufficiale Norton, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 42% sul costo del servizio, ora attivabile a 39,99 euro invece di 69,99 euro per un anno, con possibilità di ottimizzare il funzionamento di un massimo di 10 PC Windows (di fatto, quindi, la spesa per computer è di 3,99 euro per un anno).

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Ottimizzare Windows è ora più facile grazie a Norton Utilities Ultimate

Con Norton Utilities Ultimate è possibile accedere a tutti gli strumenti utili per velocizzare Windows. In questo momento, è possibile:

eliminare file e app che non servono , liberando spazio sul disco

, liberando spazio sul disco effettuare una pulizia automatica del PC , con il tool che effettuerà interventi periodici per eliminare tutto quello che non serve

, con il tool che effettuerà interventi periodici per eliminare tutto quello che non serve disattivare i programmi in esecuzione automatica in background non necessari ma che sottraggono risorse al computer, rallentandone il funzionamento

in background ma che sottraggono risorse al computer, rallentandone il funzionamento "pulire" i dati raccolti dal browser per eliminare il tracciamento dell'attività online e massimizzare la privacy dell'utente

Norton Utilities Ultimate è utilizzabile su tutti i computer Windows a partire da Windows 7 con SP1 e funziona anche su computer con hardware limitato (basta avere 1 GB di RAM per eseguire correttamente tutti i tool per ottimizzare il funzionamento). Grazie alla promozione in corso, accessibile in esclusiva dal sito ufficiale Norton, è possibile attivare Norton Utilities Ultimate al costo di 39,99 euro, con uno sconto del 42% sull'abbonamento annuale e la possibilità di utilizzare gli strumenti su 10 computer. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito:

