Norton Ultra VPN al tuo servizio: con l'antivirus integrato, al 68% di sconto

Tante minacce online. Troppe, forse: l'invasione della privacy è sempre in agguato, qualunque sito decidiamo di visitare. Una delle soluzioni più gettonate sono le VPN (Virtual Private Network), servizi che ti permettono - letteralmente - di nascondere la tua identità, i tuoi dati di navigazione, la tua provenienza da chiunque. Semplicemente abbonandoti e installando l'apposita app sul tuo dispositivo.

Chiaramente i servizi VPN disponibili sono numerosi. Ci sono quelli gratuiti, che forse è meglio evitare per questioni di sicurezza, quelli più economici e quelli più costosi, quelli ricchi di funzionalità e quelli più basilari. Norton Ultra VPN è una delle soluzioni migliori disponibili sul mercato: tante funzioni, antivirus integrato, costo contenuto e massima sicurezza. E ora, per un periodo limitato, è in offerta: fino al 68% di sconto sul piano annuale.

Perché scegliere Norton Ultra VPN

Norton Ultra VPN non è solo un semplice servizio di rete privata virtuale. Oltre a permettere una navigazione più privata e protetta, integra una protezione antivirus potente, un password manager e un sistema di sicurezza online avanzato per te e la tua famiglia. Caratteristica importantissima è che non compromette la velocità di rete: potrai navigare alla tua solita velocità, restando protetto dalla VPN.

Affidarsi a Norton Ultra VPN significa poter contare su:

Navigazione privata e sicura e protezione avanzata contro malware, phishing e ransomware

e sicura e protezione avanzata contro malware, phishing e ransomware Gestione delle password , anche complesse, conservate al sicuro in un vault digitale e crittografato

, anche complesse, conservate al sicuro in un vault digitale e crittografato Monitoraggio del Dark Web , per scoprire se le tue informazioni personali sono state compromesse

, per scoprire se le tue informazioni personali sono state compromesse Protezione per tutta la famiglia: imposta limiti di tempo per l'utilizzo dei dispositivi, blocca i siti inappropriati e individua facilmente la posizione dei dispositivi

Offerte esclusive: sconti fino al 68%

Come ogni VPN che si rispetti, anche Norton Ultra VPN offre un gran numero di server distribuiti in Paesi di tutto il mondo, che ti permettono di accedere ai tuoi contenuti preferiti, sia da casa che in viaggio, mantenendo sempre un alto livello di privacy e sicurezza. Inoltre, Norton adotta una rigorosa politica di non registrazione dei dati VPN: non traccia né conserva le tue attività di navigazione, garantendoti una protezione totale.

Norton ha lanciato una promozione da non perdere sui tre piani VPN. C'è Norton Secure VPN (per singoli utenti) in sconto del 60% a soli 1,67 euro al mese; Norton Ultra VPN (per singoli utenti e coppie) in offerta del 68% - il più alto disponibile - a soli 2,50 euro al mese; Norton Ultra VPN Plus (per la famiglia) con uno sconto del 66% e un costo di 2,92 euro mensili.

Se non sei ancora convinto, puoi approfittare della versione di prova gratuita di Norton VPN e verificare di persona le prestazioni e i vantaggi offerti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.