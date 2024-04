Norton Secure VPN in offerta: naviga in sicurezza e risparmia

Se per motivi di lavoro trascorri molte ore fuori casa durante la settimana, e per mancanza di alternative ti ritrovi ad usare spesso un Wi-Fi pubblico, dovresti iniziare a prendere in seria considerazione l'acquisto di un software per la protezione dei dati sensibili come informazioni bancarie, numeri di carte di credito e password.

Una delle migliori soluzioni al riguardo è Norton Secure VPN, il servizio sviluppato dall'azienda informatica statunitense che consente di proteggere le informazioni personali più importanti quando si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica. Al momento è in promozione a 39,99 euro per il primo anno invece di 49,99 euro, con la possibilità di usufruire di una prova gratuita di 30 giorni.

Perché dovresti usare Norton Secure VPN

L'utilizzo di Norton Secure VPN è consigliato in primis per l'affidabilità di Norton. Diverse aziende che operano in questo settore forniscono infatti reti private virtuali non sicure, dal momento che hanno la facoltà di vedere tutte le attività web svolte dai loro utenti. Questo non accade con Norton, che offre un servizio VPN 100% no-log: ciò significa che l'azienda leader nel settore informatico non traccia, né registra né salva le attività di navigazione.

L'affidabilità di Norton Secure VPN si estende anche alla sicurezza Wi-Fi. Gli utenti che sottoscrivono il piano in oggetto possono utilizzare gli hotspot Wi-Fi pubblici senza preoccupazioni: se ti capita di frequente di restare seduto in aeroporto in attesa dell'imbarco, d'ora in avanti potrai liberamente controllare le e-mail, connetterti ai servizi di home-banking della tua banca e stare sui social media.

Un altro vantaggio nell'usare il servizio VPN di Norton è l'accesso illimitato ai tuoi contenuti preferiti. In passato, durante uno dei tuoi viaggi all'estero, ti sarà capitato di dover rinunciare alla visione di un film o di un evento sportivo a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Con una VPN questo non accadrà più, dato che basterà connettersi a un server VPN in un Paese dove il blocco geografico non è attivo.

Le caratteristiche di Norton Secure VPN

Tra le tante funzionalità incluse in Norton Secure VPN si annovera la possibilità di scegliere quali attività rendere riservate e quali invece di accedere a Internet direttamente. Questa caratteristica prende il nome di split tunneling ed è disponibile solo sui PC Windows e sui dispositivi Android.

Un altro punto di forza è la disconnessione automatica del dispositivo quando la connessione VPN è interrotta. Si tratta di una funzionalità molto importante, dal momento che consente di garantire la corretta privacy della propria posizione o dell'identità, senza che l'indirizzo IP venga esposto in maniera accidentale.

Da segnalare infine gli avvisi tempestivi da parte di Norton qualora ci si connetta a una rete Wi-Fi pericolosa. Questo termine viene usato per identitifcare le reti Wi-Fi che potrebbero esporre i propri dati personali.

L'offerta di Norton Secure VPN

Il primo anno di Norton Secure VPN è in offerta a 39,99 euro, in sconto del 20% sul prezzo di listino pari a 49,99 euro. Disponibile su PC Windows, Mac, device Android, iPhone e iPad, il piano per la privacy online di Norton può essere provato gratis per 30 giorni: al termine ha inizio l'abbonamento a a 39,99 euro per il primo anno, a meno che non si scelga di annullare il rinnovo.

