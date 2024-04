Norton: proteggi i tuoi dispositivi con una suite completa

Norton offre una gamma completa di software antivirus e soluzioni di sicurezza per PC, Mac e dispositivi mobili, progettati per proteggere contro virus, ransomware e altre minacce online. Scopriamo insieme le caratteristiche principali e le opzioni disponibili per proteggere i tuoi dispositivi.

Norton 360: i dettagli

Quella che vedremo oggi è una suite completa che offre oltre alla protezione antivirus tradizionale, funzionalità avanzate come il backup del PC nel cloud, un gestore di password, Secure VPN, e molte altre funzionalità per garantire una protezione a 360 gradi dei tuoi dispositivi e della tua privacy online.Ecco le caratteristiche chiave:

Antivirus con Apprendimento Avanzato : utilizza l'apprendimento automatico per identificare e rimuovere i malware.

: utilizza l'apprendimento automatico per identificare e rimuovere i malware. Sistema di Prevenzione delle Intrusioni (IPS) : analizza le informazioni in ingresso e aiuta a bloccare le minacce online prima che colpiscano il tuo computer.

: analizza le informazioni in ingresso e aiuta a bloccare le minacce online prima che colpiscano il tuo computer. Backup Cloud : offre opzioni di backup nel cloud per proteggere i tuoi file importanti da perdite di dati.

: offre opzioni di backup nel cloud per proteggere i tuoi file importanti da perdite di dati. VPN Secure : una connessione VPN privata per proteggere la tua privacy online.

: una connessione VPN privata per proteggere la tua privacy online. Controllo Parentale: per aiutare i tuoi figli a esplorare Internet in modo sicuro.

Norton offre diverse modalità per testare i loro prodotti, tra cui prove gratuite dei piani Norton AntiVirus Plus, Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe, e molto altro, permettendoti di scegliere il piano migliore in base alle tue esigenze prima di effettuare un acquisto.

Dal classico antivirus alla completa protezione digitale offerta da Norton 360, Norton offre soluzioni diverse per rispondere alle esigenze specifiche di ogni utente. La protezione dei dispositivi, la sicurezza online e la tutela della privacy sono essenziali nell'epoca digitale corrente, ed è importante scegliere un fornitore di fiducia come Norton per garantire queste protezioni. Visita il sito ufficiale di Norton per saperne di più e per trovare l'opzione migliore per te.

