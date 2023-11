Norton Mobile Security: proteggi i tuoi dispositivi mobili risparmiando il 66%

La maggior parte delle truffe online e degli attacchi informatici sfrutta lo smartphone. Per proteggere i propri dati, quindi, è fondamentale non sottovalutare questi rischi. App con malware nascosti nel codice, truffe di phishing e molto altro: gli smartphone Android come gli iPhone devono fare i conti con tante minacce e hanno bisogno di un sistema di protezione valido, completo ed efficace.

Per soddisfare quest'esigenza degli utenti, Norton ha realizzato Norton Mobile Security, disponibile sia per Android che per iOS. Si tratta di un servizio in grado di garantire una protezione "multi-livello", analizzando le app, la connessione Wi-Fi e il traffico Internet per rilevare e bloccare le minacce per la sicurezza del proprio dispositivo.

Attualmente, Norton Mobile Security è disponibile in offerta, con uno sconto del 66% che porta il prezzo del servizio ad appena 9,99 euro per un anno. La promozione è valida sia per Android che per iPhone ed è attivabile tramite il link riportato qui di sotto che consente di raggiungere la sezione del sito web di Norton dedicata al tool.

Una protezione completa per il proprio smartphone da Norton

Norton Mobile Security è la soluzione giusta per proteggere il proprio smartphone e tutti i propri dati. Il servizio punta a proteggere il dispositivo andando a rafforzare tutti i punti deboli dei sistemi di sicurezza degli smartphone.

Grazie a un sistema brevettato, Norton Mobile Security si occupa di analizzare il codice delle app, effettuando controlli approfonditi per andare alla ricerca di tutto il software potenzialmente dannoso.

L'applicazione sviluppata da Norton, inoltre, è in grado di monitorare la sicurezza del Wi-Fi, avvisando l'utente in caso di pericoli, e della connessione a Internet, rilevando l'accesso a siti web potenzialmente dannosi, sia quando si utilizza il browser che quando le varie app installate sullo smartphone.

Con Norton Mobile Security è possibile beneficiare anche di controlli periodici sul sistema operativo, alla ricerca di eventuali falle alla sicurezza che potrebbero rivelarsi molto pericolose per la sicurezza dell'intero dispositivo, aprendo le porte a possibili attacchi.

Un altro punto di forza del tool di Norton è il prezzo. Con l'offerta attuale, infatti, Norton Mobile Security costa 9,99 euro per un anno (meno di 1 euro al mese), sia per Android che per iOS. Per attivare l'offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.