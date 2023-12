Norton: l'offerta imperdibile per antivirus e VPN con sconto del 66%

La sicurezza dei dispositivi e la tutela della privacy online sono aspetti fondamentali per molti utenti. Norton propone una soluzione completa attraverso il suo piano in abbonamento Norton 360 Deluxe, un bundle che unisce antivirus e VPN per garantire una protezione completa.

Attualmente, l'abbonamento annuale è scontato del 66%, con un costo ridotto a soli 34,99 euro. Un'opportunità da cogliere, considerando anche l'opzione biennale al costo di 79,99 euro, con uno sconto del 61% rispetto al prezzo standard.

Con Norton 360 Deluxe protezione estesa su cinque dispositivi

Con Norton 360 Deluxe, gli utenti possono proteggere fino a cinque dispositivi, che comprendono smartphone, tablet e computer. La promozione, disponibile per un periodo limitato, offre un pacchetto che va oltre l'antivirus tradizionale.

Oltre al riconoscimento e al blocco in tempo reale contro il software malevolo, Norton 360 Deluxe include la Secure VPN, un servizio senza limiti che consente anche la geolocalizzazione dell'IP in un altro Paese.

Attivando il bundle, gli utenti hanno accesso al Password Manager per una gestione sicura delle password e possono usufruire di 50 GB in cloud per il backup dei propri dati. Queste funzionalità aggiuntive ampliano l'offerta, rendendo Norton 360 Deluxe una soluzione completa per la sicurezza digitale.

L'offerta di Norton prevede una duplice scelta per gli utenti. Possono optare per il piano annuale a 34,99 euro o il piano biennale a 79,99 euro.

In entrambi i casi, la protezione si estende su cinque dispositivi, inclusi smartphone e tablet con sistemi operativi Android o Apple, oltre ai computer con Windows o macOS. La promozione è valida solo per un breve periodo, quindi è consigliabile approfittarne senza indugi.

Per ulteriori dettagli e per approfittare di questa offerta vantaggiosa, consulta il sito ufficiale Norton tramite il link sottostante.

