Norton: l'antivirus più comodo che ci sia solo per oggi a un prezzo stracciato!

Protezione online sempre più necessaria di questi tempi! Ecco perché Norton ha lanciato un'offerta irrinunciabile: pacchetto 360 Deluxe, che comprende antivirus e VPN, scontato del 66% per il primo anno.

Norton, nome famoso nel settore della sicurezza informatica, offre tre pacchetti: Standard, Deluxe e Premium. Il piano Standard offre funzionalità di base, mentre quello Deluxe copre più di un dispositivo.

Invece, il piano Premium, il più completo con funzionalità avanzate, è senza dubbio la soluzione per chi desidera protezione totale.

Norton 360 Deluxe: cosa offre questo pacchetto?

Norton 360 Deluxe offre protezione antivirus avanzata, con difesa dalle minacce digitali in tempo reale.

Il Dark Web Monitoring ti avverte immediatamente se le tue informazioni personali gravitano nel Dark Web. Con la VPN illimitata puoi navigare in sicurezza e in totale anonimato, senza che le tue attività online vengano monitorate.

Presente anche un Password Manager, che genera, memorizza e gestisce le tue credenziali di accesso.

Inoltre, con il backup del PC basato su cloud e 50 GB di spazio, eviterai di perdere i dati più importanti. La protezione si estende fino a 5 dispositivi (PC, MAC, smartphone o tablet) e puoi attivare la protezione minori.

Tutto ciò quanto costa? Soltanto 34,99 € per il primo anno, che equivale a uno sconto del 66% sul prezzo di listino.

Come hai visto, questa offerta è davvero eccezionale, perché combina la antivirus e VPN in un unico pacchetto completo, che protegge l’intera tua attività digitale.

Grazie a queste caratteristiche e al prezzo promozionale, Norton trasforma la protezione online in un mezzo accessibili a ogni utente.

Se vuoi navigare in sicurezza, proteggere i tuoi dati e i tuoi dispositivi, non devi far altro che cliccare sul bottone qui sotto e sottoscrivere l’abbonamento annuale scontato di Norton!

