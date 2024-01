Norton: la soluzione per difenderti dagli spyware

Si parla spesso di sicurezza digitale, visto che gli spyware continuano a minacciare la nostra privacy e i nostri dati sensibili. Ecco perché Norton Antivirus ha studiato diverse soluzioni per contrastare tali minacce.

La società offre quindi pacchetti di protezione completi per tutte le tipologie di dispositivi, a costi che partono da 19,99 euro per il primo anno.

Norton Antivirus: ecco perché è la migliore soluzione contro gli spyware

Non devi pensare a Norton Antivirus come alla classica protezione antivirus, ma come una vera e propria barriera protettiva contro spyware e tutte le altre minacce digitali.

I piani di Norton si adattano perfettamente a ogni esigenza. Iniziamo con il piano Norton Antivirus Plus, ideale se cerchi una protezione di base, con 2 GB di backup nel cloud.

Se vuoi una soluzione più avanzata, con il piano Norton 360 Standard avrai un servizio VPN e 10 GB di backup nel cloud. Costo? Soltanto € 29,99 per il primo anno.

Il piano Norton 360 Deluxe è a misura di famiglia, poiché consente di proteggere fino a 5 dispositivi. Nel pacchetto sono inclusi servizi come Dark Web Monitoring e Protezione per i minori. Il costo è di soltanto € 34,99 per il primo anno.

Il pacchetto più completo della società è Norton 360 Premium, con cui potrai proteggere fino a 10 dispositivi pagando soltanto € 44,99 per il primo anno.

Ci sono anche servizi aggiuntivi, come Norton Secure VPN, che ti consente di navigare in totale sicurezza e privacy pagando soltanto € 39,99 per il primo anno.

Infine, Norton Mobile Security, pensato per proteggere smartphone Android e iOS. Grazie allo sconto del 66%, costa soltanto € 9,99 per il primo anno.

Queste offerte sono a tempo limitato. Ciò vuol dire che devi abbonarti a uno o più soluzioni di protezione prima possibile. Ti basta soltanto entrare nella pagina dedicata tramite il bottone qui sotto e scegliere.

