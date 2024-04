Norton: la migliore combo per la tua sicurezza informatica

Norton, tra le scelte legate alla protezione della vostra navigazione, è il servizio che offre più possibilità all'interno di un solo pacchetto: se infatti per proteggere il tuo PC serve avere antivirus, VPN e eventuali altri servizi, con questo servizio potrai avere tutto nello stesso posto, nello stesso abbonamento, senza dover impazzire dietro ai vari pagamenti.

Norton: un'offerta completa per ogni necessità

Norton AntiVirus Plus è il punto di partenza perfetto, con un prezzo ridotto a soli 19,99€ per il primo anno, offrendo una protezione completa per un PC, Mac, tablet o smartphone. Questo piano include 2 GB di backup nel cloud e un gestore di password, assicurando che i tuoi dati siano sicuri e facilmente recuperabili in caso di necessità.

Passando a Norton 360 Standard, disponibile a 29,99€ per il primo anno, il livello di protezione si amplifica. Oltre alle caratteristiche di base, questo piano introduce 10 GB di backup nel cloud e una VPN per una connessione a Internet privata, aumentando la tua sicurezza mentre navighi online.

Per chi cerca la massima sicurezza senza compromessi, Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium sono le scelte ideali. Il piano Deluxe, offerto a 34,99€, protegge fino a 5 dispositivi e include 50 GB di backup nel cloud, mentre il Premium, a 44,99€, estende questa protezione a 10 dispositivi con 75 GB di spazio nel cloud. Entrambi i piani offrono funzionalità avanzate come il monitoraggio del dark web e la protezione per i minori, assicurando una copertura completa per tutta la famiglia.

La tua protezione è estesa anche ai dispositivi mobili con Norton Mobile Security, che ora può essere ottenuto a soli 12,99€ per il primo anno. Questo servizio è essenziale per proteggere le informazioni personali sui tuoi dispositivi mobili, specialmente quando effettui transazioni bancarie o acquisti online.

Oltre alla protezione dei dispositivi, potrai avere anche Norton Computer Tune Up, Norton Family, e Norton Utilities Ultimate, ciascuno disponibile a 39,99€ per il primo anno. Questi servizi migliorano le prestazioni del tuo computer, aiutano i tuoi figli a navigare in sicurezza e ottimizzano il tuo sistema per un funzionamento più efficiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.