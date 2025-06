Norton Antivirus, sconti fino al 66% sui piani più completi (con VPN inclusa)

Norton, leader nella sicurezza informatica, ha appena lanciato una serie di promozioni imperdibili sui suoi abbonamenti annuali. Fino al 66% di sconto per il primo anno, con piani che includono non solo la classica protezione antivirus, ma anche strumenti avanzati come VPN, backup nel cloud, controllo genitori e nuove funzionalità per il monitoraggio dei social media e la protezione dell'identità.

Abbonamenti Norton: confronto tra i piani disponibili

Norton AntiVirus Plus a 1,67€/mese con uno sconto del 42%, è il piano ideale per chi cerca una protezione essenziale. Include difesa da virus e malware e strumenti di sicurezza base. È perfetto per chi usa il PC per attività quotidiane come email, navigazione e pagamenti online.

Poi c'è Norton 360 Standard a 2,50€/mese: grazie a uno sconto del 60%, questo piano offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Include antivirus avanzato, VPN sicura per la navigazione anonima e 10 GB di backup nel cloud. Adatto a professionisti e studenti che utilizzano il computer per lavoro o studio.

Norton 360 Deluxe (2,92€/mese, sconto del 66%) protegge fino a 5 dispositivi. Aggiunge strumenti di controllo parentale e 50 GB di cloud. Ideale per famiglie con figli che usano dispositivi per la scuola e l'intrattenimento.

Infine c'è Norton 360 Advanced, il piano più completo, a 3,75€/mese con il 66% di sconto. Copre fino a 10 dispositivi, offre 200 GB di backup, VPN, monitoraggio del Dark Web, protezione minori, Password Manager e novità come: ripristino dell'identità, assistenza furto del portafoglio e social media monitoring.

Con gli sconti attivi, fino al 66% per il primo anno, Norton rende accessibile a tutti una protezione digitale completa, dalla semplice difesa antivirus fino alla cybersecurity avanzata. Qualunque sia il tuo profilo – professionista, genitore, studente – c'è un piano adatto a te. Non perdere l'offerta limitata: scegli il tuo piano Norton Antivirus e risparmia subito.

