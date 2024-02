Norton: antivirus in sconto del 66% per un interno anno

Un antivirus è un software progettato per proteggere i tuoi dispositivi da virus, malware altre minacce informatiche e oggi, direttamente da Norton - uno dei principali provider del settore antivirus al mondo - arriva una proposta davvero imperdibile: l'abbonamento Deluxe che prevede protezione (anche specializzata per i minori) per 5 dispositivi e tanto altro ancora, è in maxi sconto del 66% per un interno anno, prezzo totale di 34,99€ a fronte dei 104,99€ di listino.

Sconto clamoroso sull'abbonamento Deluxe di Norton

Norton è un rinomato produttore di software antivirus e di sicurezza informatica, noto per fornire soluzioni affidabili e innovative per proteggere i dispositivi degli utenti da minacce online. Offre una protezione completa contro virus, malware, spyware, ransomware e phishing.

Le funzionalità chiave includono la scansione in tempo reale dei file e delle applicazioni per rilevare e rimuovere le minacce, la protezione della navigazione web per bloccare i siti web dannosi e la protezione dell'identità per prevenire il furto di dati personali.

Una delle caratteristiche distintive di Norton è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per identificare e neutralizzare le minacce in modo proattivo. Inoltre offre una protezione multi-dispositivo, consentendo agli utenti di proteggere tutti i loro devices. Offre anche una serie di funzionalità aggiuntive per migliorare la sicurezza online degli utenti, tra cui firewall avanzati e controlli parentali per proteggere i bambini.

In particolar modo, con l'abbonamento Deluxe si potrà usufruire di: protezione completa per un totale di 5 dispositivi, connessione a Internet privata fornita tramite VPN, Dark Web Monitoring e viene fornito anche un backup nel cloud di 50 GB, oltre alle classiche funzioni antivirus. Tutto questo, per un intero anno, scontato del 66%.

