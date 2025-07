Norton antivirus con VPN: proteggi fino a 10 dispositivi a meno di 4€ al mese

Nel mondo digitale di oggi, il computer è il cuore dell’attività di ogni professionista: documenti, progetti, foto e informazioni personali sono tutti custoditi online. Per questo è essenziale difendersi da minacce come virus, malware, ransomware e tentativi di phishing. La soluzione? Affidarsi a un antivirus affidabile e completo come Norton.

Norton: sicurezza leggendaria e nuove offerte

Norton è sinonimo di protezione informatica da anni, ma forse non sai che sono attive nuove promozioni che ti permettono di risparmiare fino al 66% sulle migliori soluzioni per la sicurezza digitale. Scopri le offerte più vantaggiose e scegli quella perfetta per le tue esigenze.

Tra le soluzioni più richieste spicca Norton 360 Advanced, che offre una protezione avanzata per un intero anno a soli 3,75€ al mese. Ecco cosa include:

Copertura fino a 10 dispositivi (PC, Mac, tablet e smartphone)

Difesa contro virus, malware, ransomware e tentativi di hacking

Password Manager integrato per gestire in sicurezza tutte le tue credenziali

200 GB di backup cloud per mettere al sicuro i tuoi file più importanti

VPN inclusa per navigare in modo privato e sicuro ovunque ti trovi

Strumenti per la protezione dei minori online

Monitoraggio del Dark Web per segnalare eventuali fughe di dati

Assistenza dedicata per il ripristino dell’identità digitale

Supporto in caso di furto del portafoglio

Monitoraggio dei social media per prevenire abusi e minacce

Non solo Norton 360 Advanced: anche gli altri piani Norton offrono la VPN inclusa (ad eccezione del piano base AntiVirus Plus) e strumenti per ottimizzare le prestazioni del dispositivo. Grazie a queste funzionalità, puoi lavorare, navigare e giocare online in totale serenità, con la certezza di avere sempre la massima protezione. Con Norton, la tua tranquillità digitale è sempre garantita, ovunque ti connetti.

