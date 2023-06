Norton AntiVirus: 65% di sconto sul piano Deluxe il primo anno

Norton, da anni marchio di riferimento nel mercato degli antivirus, sta offrendo il suo piano Deluxe in sconto del 65% per il primo anno. Se aderisci a questa offerta, puoi ottenere il piano Norton 360 Deluxe a soli 34,99 euro, beneficiando di un risparmio di 65 euro rispetto al prezzo di listino pari a 99,99 euro. Oltre alla protezione contro virus, malware e ransomware, compresi nel prezzo anche una VPN, la protezione per i minori e il monitoraggio del dark web.

Norton 360 Deluxe in sconto del 65% per il primo anno

Il piano Deluxe dell'antivirus Norton 360 mette al riparo fino a 5 PC, Mac, tablet o telefoni. La protezione dalle minacce informatiche è in tempo reale, così puoi tenere al sicuro i tuoi documenti e le informazioni finanziarie quando effettui l'accesso a Internet. Puoi inoltre navigare in anonimo in tutta tranquillità grazie alla rete privata virtuale inclusa nel piano, con la possibilità di aggiungere la crittografia avanzata per proteggere password ed estremi bancari.

Con il piano Deluxe puoi inoltre contare su un password manager affidabile, su un backup del PC nel cloud sicuro, sul monitoraggio del dark web e sulla possibilità di gestire le attività online dei tuoi figli, così da aiutarli a navigare online in totale sicurezza. Un'altra chicca? Il servizio di SafeCam per PC, che ti avvisa qualora qualche malintenzionato stia tentando di accedere alla webcam.

Approfitta ora dell'offerta sul primo anno di Norton 360 Deluxe per risparmiare 65 euro sul prezzo annuale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.