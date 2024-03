Norton AntiTrack: proteggi la tua privacy online a prezzi competitivi

Al giorno d'oggi è sufficiente accettare un'informativa dei cookie quando si accede a un sito web per avere una, dieci, cento aziende pronte a tracciare le proprie attività su Internet. Da lì inizia poi il valzer infernale di chiamate sul telefono, messaggi truffa e e-mail che rientrano nell'arte - tra virgolette - del phishing.

Per evitare che le aziende di raccolta dati ti profilino e inizino a tracciare - se non lo hanno già fatto - ogni tua azione online, segnaliamo Norton AntiTrack, la soluzione sviluppata da Norton per vivere un'esperienza web completa senza per questo dover rinunciare alla propria privacy online: i primi 12 mesi sono in offerta a 39,99 euro, per effetto del 20% di sconto sul prezzo di listino pari a 49,99 euro.

Come Norton AntiTrack protegge la tua privacy online quando navighi in rete

Il prodotto Norton AntiTrack consente con un semplice click di navigare in forma anonima, liberandoti così dai tracker e nascondendo quella che può essere definita come la tua impronta digitale.

Una soluzione che va oltre la cancellazione dei cookie: non solo infatti permette di realizzare un numero illimitato di alias e-mail, ma anche di bloccare i tracker e-mail impossibili altrimenti da scovare. E lo fa senza la necessità di dover sostituire il proprio fornitore della casella di posta elettronica con un altro.

Un ulteriore vantaggio del servizio AntiTrack è la navigazione in Internet veloce, nonostante soluzioni di questo tipo in genere causano numerosi problemi legati all'esperienza d'uso degli utenti sul fronte della velocità di navigazione.

In più, garantisce un pannello di controllo completo attraverso cui è possibile ricevere costanti aggiornamenti su eventuali tentativi di tracciamento della propria attività sul web.

Il piano di un anno di Norton AntiTrack è in offerta a 39,99 euro invece di 49,99 euro per i primi dodici mesi, grazie al 20% di sconto applicato da Norton sulla sua soluzione per la privacy online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.