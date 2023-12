Norton: -66% su antivirus e VPN per tenere al sicuro PC e smartphone

Per garantire la sicurezza dei tuoi dispositivi, Norton presenta un'offerta imperdibile sul suo prodotto più completo: Norton 360 Deluxe.

Questo servizio all'avanguardia combina diverse funzionalità in un unico abbonamento, fornendo un antivirus per la rilevazione e il blocco in tempo reale delle minacce informatiche, una VPN per navigare in Internet rispettando la propria privacy, un Password Manager e 50 GB di spazio cloud per il backup dei dati.

L'offerta straordinaria di Norton da non perdere

Attualmente, Norton 360 Deluxe è disponibile con uno sconto eccezionale del 66%. L'abbonamento annuale, che normalmente costa 104,99 euro, è ora proposto a soli 34,99 euro.

Questo prezzo vantaggioso è valido per un periodo promozionale di 12 mesi, senza alcun vincolo di permanenza al termine dell'abbonamento.

L'offerta include anche uno sconto del 60% sull'abbonamento biennale, proposto a soli 79,99 euro. Per accedere a questa promozione, è sufficiente seguire il link fornito di seguito e visitare il sito ufficiale di Norton.

Con Norton 360 Deluxe, hai accesso a un antivirus con protezione in tempo reale, la Secure VPN per una navigazione sicura e privata, un Password Manager, e 50 GB di spazio cloud per il backup dei tuoi dati.

Questi servizi possono essere utilizzati su 5 dispositivi, compresi PC Windows, Mac, smartphone e tablet con sistemi operativi Android o iOS/iPadOS.

Il costo dell'abbonamento annuale di 34,99 euro offre una protezione completa senza vincoli di alcun tipo. Inoltre, Norton offre una garanzia di rimborso entro 60 giorni dall'attivazione, assicurando la tua soddisfazione.

Approfitta di questa offerta straordinaria e assicura la sicurezza dei tuoi dispositivi con Norton 360 Deluxe. Clicca sul link qui sotto per accedere alla promozione.

