Norton 360: sconto del 60% per proteggere dispositivi e privacy

Quello di Norton 360 è uno degli antivirus più diffusi tra i dispositivi odierni. Include tutte le caratteristiche per assicurare una protezione adeguata contro le minacce informatiche attuali, come una salvaguardia in tempo reale, un firewall per PC o Mac, ma anche una VPN e un password manager! Un ottimo pacchetto che potete fare vostro al prezzo ridotto di 29,99€, grazie allo sconto del 60%. Vediamo cosa offre nel dettaglio!

Norton 360: il pacchetto antivirus a cui non manca nulla

Norton 360 vi assicura una protezione anti-malware totale per 5 PC, Mac, smartphone e tablet Android o iOS, insieme al backup su cloud. In questo modo è possibile mettere al sicuro i propri dati da possibili perdite accidentali causate da ransomware, o semplici guasti alle unità d'archiviazione. Il gestore password vi consente invece di mettere in sicurezza tutte le credenziali dei vostri account, oltre che i dati delle carte di credito e altri dati d'accesso.

Con la VPN integrata, navigate inoltre in modo anonimo, senza essere tracciati. Cifrando il traffico di navigazione attraverso dei server privati, renderete illeggibili i vostri dati a terzi, come ISP o possibili malintenzionati. Tutti i dati in entrata e in uscita verranno mantenuti al sicuro.

Un ulteriore livello di sicurezza è aggiunto dallo smart Firewall di Norton 360. Permette di monitorare le comunicazioni tra i vostri dispositivi e la rete, bloccando il traffico non autorizzato, in modo da prevenire possibili intrusioni di malware.

La funzionalità SafeCam per PC vi avvisa infine riguardo a possibili tentativi non autorizzati di accesso alla webcam, aiutandovi a bloccarli per proteggere la privacy. Uno dei vostri dispositivi viene comunque infettato da un virus che Norton non riesce a rimuovere? La garanzia "Promessa Protezione Virus" vi garantisce un rimborso del prezzo dell'abbonamento.

Non perdete tempo e acquistate ora il pacchetto in offerta Norton 360, per proteggere i vostri dispositivi a un prezzo scontato!

