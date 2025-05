Norton 360 sconta i piani Deluxe e Advanced con VPN inclusa: -66%

I piani Deluxe e Advanced della nuova suite di sicurezza Norton 360 sono attualmente disponibili con uno sconto del 66%, partendo da 2,92€ al mese per un anno, grazie alla promozione sul sito ufficiale Norton.

Questi pacchetti offrono una protezione in tempo reale contro ransomware, virus, malware, spyware e altre minacce online. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offrono i due piani.

Norton 360 è in super offerta: ecco cosa include

Entrambi i piani di Norton 360 comprendono la VPN, che protegge la privacy dei dati durante la navigazione su Internet. Tra le altre funzionalità utili spiccano la Protezione Minori, ideale per famiglie con bambini connessi al web, e il monitoraggio del Dark Web, fondamentale per individuare eventuali fughe di dati personali.

Optando per il piano Advanced, si ottengono ulteriori strumenti di tutela dell’identità digitale, come il Social Media Monitoring e un'assistenza dedicata per il recupero dell’identità in caso di furto, oltre a supporto per il portafoglio smarrito.

Oggi un semplice antivirus non basta più per una protezione completa, soprattutto con una connessione attiva 24/7. Serve una suite di sicurezza integrata che includa VPN per la privacy, monitoraggio costante del Dark Web e backup sicuro dei file su cloud.

Tutte queste caratteristiche sono presenti nella nuova suite Norton 360. I pacchetti Deluxe e Advanced offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, con tariffe promozionali rispettivamente di 2,92€ e 3,75€ al mese per 12 mesi.

Il piano Deluxe protegge fino a cinque dispositivi, mentre con Advanced la copertura si estende fino a dieci dispositivi contemporaneamente. Per attivare il piano più adatto alle tue esigenze basta andare sul sito di Norton. Puoi anche provare Norton 360 per 30 giorni in maniera completamente gratuita: una volta terminato il periodo di prova, potrai decidere se continuare o meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.