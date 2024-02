Norton 360 Premium in super offerta: il primo anno a meno di 45€

Norton 360 Premium è la soluzione ideale per chi vuole proteggere i propri dispositivi e garantire la propria privacy online. Si tratta di un pacchetto, oggi in super offerta, che combina una protezione antivirus di alto livello con una VPN sicura.

Il costo dell’abbonamento per un anno è qualcosa di davvero eccezionale: 44,99 euro, invece di 109,99 euro. Ciò grazie allo sconto del 60%.

Super offerta per tanti servizi in un solo pacchetto

Norton 360 Premium è vantaggio per tanti aspetti. In primis, offre protezione in tempo reale da virus, malware, ransomware e hacker, che ti aiuta a navigare online in sicurezza e a proteggere le tue informazioni personali e finanziarie.

Inoltre, con la VPN puoi navigare in modo anonimo e sicuro, senza essere tracciato da terze parti. Se guardi spesso contenuti in streaming, puoi accedere a quelli bloccati nella tua regione, grazie ai server posizionati in varie parti del mondo.

Nel pacchetto trovi anche il Password Manager, che ti aiuta a generare, memorizzare e gestire le tue password in modo sicuro, senza doverle ricordare o scrivere.

Per non far mancare nulla ai propri clienti, Norton ha incluso uno spazio di 75 GB nel cloud dove puoi salvare i tuoi file e documenti importanti, onde evitare di perderli oppure di esporli a virus e hacker.

Ci sono altre funzionalità utili, come il Dark Web Monitoring, che ti avvisa se le tue informazioni personali sono state esposte sul dark web, e il SafeCam per PC, che ti protegge da eventuali tentativi di spiarti attraverso la webcam del tuo computer.

Compatibile con tutti i sistemi operativi, Norton 360 Premium ti permette di proteggere fino a 10 dispositivi con un unico abbonamento.

Se ti lasci sfuggire questa super offerta, saresti un…hai capito cosa intendiamo! Un pacchetto completo del genere a soli 44,99 euro per il primo anno non lo trovi altrove. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati.

