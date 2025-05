Norton 360: l'evoluzione della protezione con AI e strumenti innovativi

Nel 2025, la sicurezza online ha raggiunto un picco a livello di tecniche avanzate integrate, grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) nelle soluzioni di protezione.

Uno degli strumenti più interessanti nel panorama della sicurezza è Norton 360 Advanced, una suite che offre funzionalità complete per proteggere dispositivi, dati personali e privacy, insieme alla difesa contro minacce come malware, ransomware e attacchi di phishing. In questo momento puoi provarlo gratis per 30 giorni, poi decidere se sottoscrivere il piano di un anno con sconto del 66% al prezzo di 3,75€ al mese.

Norton 360 Advanced: le sue funzionalità principali

Ecco di seguito tutti i vantaggi di adottare una suite di sicurezza come quella di Norton 360 Advanced:

Protezione AI avanzata : utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale le minacce e identificare comportamenti sospetti;

: utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale le minacce e identificare comportamenti sospetti; Antivirus pluripremiato : offre una protezione antivirus in tempo reale all'avanguardia, che rileva e blocca i malware in modo estremamente rapido ed efficace. L'intelligenza artificiale aiuta a identificare anche le minacce più recenti;

: offre una protezione antivirus in tempo reale all'avanguardia, che rileva e blocca i malware in modo estremamente rapido ed efficace. L'intelligenza artificiale aiuta a identificare anche le minacce più recenti; Protezione della privacy online : con funzionalità avanzate come VPN e protezione da tracking , Norton 360 Advanced assicura che la tua navigazione sia sicura, anonima e priva di intrusioni da parte di terzi;

: con funzionalità avanzate come e , Norton 360 Advanced assicura che la tua navigazione sia sicura, anonima e priva di intrusioni da parte di terzi; Gestione delle password e protezione dell'identità : include anche uno strumento per la gestione sicura delle password, che ti permette di conservare le tue credenziali in un luogo protetto e facilmente accessibile. Inoltre, la protezione dell’identità ti aiuta a monitorare l’uso dei tuoi dati personali e a prevenire il furto di identità.

: include anche uno strumento per la gestione sicura delle password, che ti permette di conservare le tue credenziali in un luogo protetto e facilmente accessibile. Inoltre, la protezione dell’identità ti aiuta a monitorare l’uso dei tuoi dati personali e a prevenire il furto di identità. Backup automatico nel cloud: la suite fornisce backup automatici dei tuoi file, in modo che tu possa proteggere i dati più importanti senza preoccuparti di perderli in caso di attacco o guasto del dispositivo.

In conclusione, Norton 360 Advanced è una soluzione completa per chi cerca protezione avanzata nel 2025. Approfitta della sicurezza garantita da questo software: vai sul sito di Norton e inizia la prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.