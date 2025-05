Norton 360 Deluxe: sicurezza completa e VPN a meno di 3€ al mese

Con Norton 360 Deluxe puoi mettere al sicuro la tua vita digitale con una soluzione all-in-one che unisce antivirus avanzato e VPN illimitata, al prezzo promozionale di 34,99€ per il primo anno. Parliamo di meno di 3€ al mese per proteggere i tuoi dispositivi, i tuoi dati e la tua privacy online.

Il piano Norton 360 Deluxe, che puoi attivare direttamente sul sito ufficiale, include tutto ciò che serve per affrontare le minacce informatiche moderne e navigare senza restrizioni. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i servizi che mette a disposizione.

Cosa include il piano Norton 360 Deluxe

Ecco cosa garantisce Norton 360 Deluxe:

Protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e spyware;

contro virus, malware, ransomware e spyware; Secure VPN illimitata per criptare il traffico dati, nascondere l’indirizzo IP e accedere a contenuti con restrizioni geografiche;

per criptare il traffico dati, nascondere l’indirizzo IP e accedere a contenuti con restrizioni geografiche; Password manager per archiviare in modo sicuro credenziali e dati sensibili;

per archiviare in modo sicuro credenziali e dati sensibili; Backup in cloud da 50 GB , utile per proteggere i tuoi file da guasti o attacchi ransomware;

, utile per proteggere i tuoi file da guasti o attacchi ransomware; Copertura fino a 5 dispositivi, compatibile con Windows, macOS, Android e iOS.

Presenti poi due ulteriori funzionalità che accrescono ancora di più il valore di questo software, ovvero il dark web monitoring e la protezione minori.

Norton 360 Deluxe è progettato per semplificarti la vita: non dovrai più usare strumenti separati per la sicurezza, la gestione delle password o la connessione VPN. Tutto è integrato in un’unica interfaccia chiara, facile da usare anche per chi non è esperto.

È una scelta ideale per utenti singoli e famiglie che vogliono protezione completa su più dispositivi, senza complicazioni tecniche o costi nascosti.

L’offerta, che permette di avere Norton 360 Deluxe con uno sconto del 66%, è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Norton. Con questa promozione puoi garantirti privacy, sicurezza e libertà di navigazione a un prezzo davvero accessibile.

