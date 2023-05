Norton 360 Deluxe 2023: licenza per 5 dispositivi a soli 18€

Purtroppo al giorno d'oggi siamo bombardati da virus, spyware, malware e da tante altre minacce sul Web. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Norton 360 Deluxe 2023 a soli 18,99 euro, invece che 59,99 euro.

Non stai sognando, è tutto vero. Oggi puoi avvalerti di uno sconto strepitoso del 68% e acquistare quindi uno degli antivirus migliori di sempre risparmiando 41 euro. Questa offerta comprende una licenza di 15 mesi per ben 5 dispositivi. E non dovrai nemmeno aspettare che ti arrivi a casa perché potrai scaricare il software immediatamente e attivarlo con il codice che ti arriverà subito via e-mail.

Norton 360 Deluxe 2023 a un prezzo da non credere

Norton 360 Deluxe 2023 protegge il tuo computer da ogni tipo di minaccia in tempo reale. Sarai coperto da attacchi di ransomware, virus, spyware e malware. Potrai navigare in modo sicuro e anonimo grazie alla VPN senza tracciamento delle tue attività.

Riceverai una notifica se qualcuno sta tentando di attivare la webcam del tuo PC. Potrai usare uno strumento che ti aiuta a generare, memorizzare e gestire le password più importanti. Tutto questo lo avrai per ben 5 dispositivi e una licenza di un anno più 3 mesi extra in regalo per un totale di 15 mesi di copertura. Ed è compatibile per PC e Mac.

Oggi puoi fare un vero colpaccio, ma devi essere rapido perché questa è un'offerta bomba e durerà pochissimo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Norton 360 Deluxe 2023 a soli 18,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo potrai scaricare immediatamente senza costi aggiuntivi e riceverai il codice di attivazione via e-mail.

