Norton 360: antivirus e VPN insieme a meno di 3€/mese

Protezione online completa e traffico sicuro, tutto in un unico abbonamento. Con Norton 360 Deluxe, puoi usufruire di una VPN illimitata e un sistema antivirus in tempo reale, il tutto a un prezzo promozionale: 34,99 euro per un anno, ovvero meno di 3 euro al mese.

L’offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Norton, ma prima vorrai sapere cosa include nel dettaglio. Scopriamolo!

Cosa include l’abbonamento Norton 360 Deluxe

Con un solo piano puoi:

Navigare in modo sicuro grazie alla Secure VPN , che utilizza la crittografia per proteggere il traffico dati e consente di modificare il tuo IP scegliendo server in diversi Paesi, così da superare restrizioni geografiche;

, che utilizza la e consente di scegliendo server in diversi Paesi, così da superare restrizioni geografiche; Proteggerti da virus, malware, ransomware e altre minacce grazie al motore antivirus con protezione in tempo reale ;

; Utilizzare il servizio su fino a 5 dispositivi contemporaneamente, tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android e iOS;

contemporaneamente, tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android e iOS; Gestire in modo sicuro le tue credenziali online grazie al password manager integrato ;

; Salvare i tuoi dati con 200 GB di backup in cloud ;

; Accedere a strumenti avanzati per la privacy e la sicurezza digitale.

Il piano Deluxe è la scelta ideale per chi vuole una soluzione completa che unisce VPN e protezione da minacce informatiche. L’abbonamento è flessibile e adatto sia all’uso personale che familiare, grazie alla copertura multipiattaforma.

Con la promo in corso, puoi proteggere la tua identità digitale e i tuoi dispositivi spendendo davvero poco. Scopri tutti i dettagli e attiva il piano direttamente dal sito di Norton.

