Norton 360 Advanced protegge dai furti d'identità, a soli 3,75€/mese

La minaccia dei furti d’identità è sempre più concreta, con dati personali che possono finire nelle mani sbagliate in pochi istanti. Norton 360 Advanced è la soluzione ideale per chi desidera proteggere la propria identità online e ricevere assistenza immediata in caso di violazioni.

Con l'attuale offerta, è possibile attivare Norton 360 Advanced al prezzo speciale di 3,75€ al mese per il primo anno, con uno sconto del 66%.

Assistenza dedicata in caso di furto d’identità: scopri Norton 360 Advanced

Se i tuoi dati personali vengono compromessi, il servizio di ripristino dell’identità incluso in Norton 360 Advanced ti offre il supporto di uno specialista dedicato che ti guiderà passo dopo passo per recuperare il controllo delle tue informazioni. Ecco come funziona:

Segnalazione immediata – Contattando il numero dell’assistenza dedicata, potrai segnalare qualsiasi sospetto di furto d’identità. Apertura di un caso – Uno specialista raccoglierà tutte le informazioni necessarie per avviare la procedura di ripristino. Supporto personalizzato – Il professionista ti accompagnerà attraverso i vari step necessari per risolvere la situazione. Gestione delle controversie – Se il furto ha generato problemi legali o contestazioni, riceverai supporto su come affrontarle con le parti coinvolte. Assistenza fino alla risoluzione – Lo specialista si occuperà del tuo caso fino a quando il problema non sarà completamente risolto.

Oltre alla difesa dai furti d’identità, Norton 360 Advanced offre una suite completa di strumenti per la sicurezza informatica, tra cui una VPN integrata per navigare in modo sicuro e anonimo, per proteggere i tuoi dati personali. C'è poi la protezione anti-malware avanzata, che blocca virus, spyware e ransomware prima che possano compromettere il tuo dispositivo. Non meno importante il monitoraggio del dark web, che controlla se le tue credenziali personali sono state esposte nel Dark Web.

Non lasciare i tuoi dati personali esposti a rischi: attiva Norton 360 Advanced oggi stesso e ottieni protezione completa contro il furto d’identità a soli 3,75€ al mese per il primo anno. Approfitta dell’offerta e metti al sicuro le tue informazioni prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.