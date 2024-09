NordVPN Ultimate in super sconto (-71%): il piano completo per la sicurezza digitale

Il piano Ultimate di NordVPN, come del resto suggerisce il nome stesso, è la soluzione definitiva per la tua privacy e la tua sicurezza digitale. Con il 71% di sconto puoi avere un pacchetto che include non solo la pluripremiata VPN, con una licenza attiva per 10 dispositivi, ma anche una serie di strumenti aggiuntivi pensati per migliorare la tua esperienza online.

Cosa puoi avere con il piano Ultimate di NordVPN

Partiamo col dire che, naturalmente, avrai quello che viene solitamente incluso in un piano NordVPN: ovvero la certezza di una VPN davvero sicura e veloce, che protegge la tua privacy e la tua sicurezza online, con una licenza valida per 10 dispositivi di ogni tipologia di sistema operativo. A questa si affianca poi Threat Protection, un vero e proprio sistema anti-malware con blocco di pubblicità e tracker

Passiamo allora con quello che ti aggiunge il piano Ultimate: prima di tutto abbiamo NordPass, un gestore di password multipiattaforma pensato per memorizzare e gestire tutte le credenziali online, insieme ai dati sensibili come quelli relativi agli indirizzi e alle carte di credito. Il tutto viene memorizzato in un cloud al sicuro da ogni attacco, con tanto di funzionalità di Data Breach Scanner che ti avverte in caso di informazioni compromesse.

Poi abbiamo NordLocker che, parlando di cloud, ti offre 1TB di spazio di archiviazione crittografata per conservare e proteggere i tuoi dati più importanti e di condividerli in modo assolutamente sicuro. Infine, hai un'assicurazione in caso di frodi online, che ti copre fino a 25.000 euro.

Un piano pensato per te che stai cercando una protezione davvero completa e avanzata per la tua sicurezza online: provalo con il 71% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.