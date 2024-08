NordVPN ti regala un buono di 6 mesi con la nuova offerta

NordVPN ha lanciato una nuova interessante offerta: scegliendo infatti un piano di 2 anni potrai avere fino al 71% di sconto a cui aggiungere 3 mesi gratis al tuo abbonamento e soprattutto ricevere un buono di 6 mesi da regalare a chi vuoi. L'offerta è a tempo limitato per cui ti suggeriamo di sbrigarti.

NordVPN: navighi in modo sicuro e protetto

NordVPN utilizza una crittografia A-256 all'avanguardia, garantendo che i tuoi dati siano sempre al sicuro, anche quando utilizzi Wi-Fi pubblici. Potrai godere di streaming senza interruzioni, senza limiti di velocità o di bamba.

Inoltre, avrai assicurata una protezione avanzata contro i malware grazie alla funzione Threat Protection, che scansiona i download, blocca i tracker e nasconde le pubblicità. Per quel che concerne la privacy, invece, con una rigorosa politica no-log NordVPN non raccoglie né memorizza le tue informazioni private, come i log di traffico, gli indirizzi IP o i dati di navigazione.

Con un solo account avrai il "potere" di proteggere fino a 10 dispositivi, comprendendo tutti i sistemi operativi e browser possibili. E se lo installi nel tuo router, tramite una procedura semplicissima, potrai proteggere l'intera rete domestica e i dispositivi a essa connessi.

Questa offerta ti consente di navigare in totale tranquillità e di condividere questa sicurezza con chi ti sta a cuore. Approfitta subito di questa promozione e ottieni il tuo 71% di sconto, 3 mesi extra e un buono di 6 mesi.

