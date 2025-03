NordVPN torna in super offerta con 3 mesi extra gratis

In questi giorni il fornitore VPN NordVPN sta riproponendo la sua super offerta sui piani di due anni, con sconti fino al 73% e prezzi a partire da 3,09 euro al mese. In più, la promozione prevede anche tre mesi extra gratis, che portano così la durata del piano da 24 a 27 mesi.

Con NordVPN gli utenti possono beneficiare di una connessione Internet più privata e sicura, del blocco della pubblicità online e dei siti web pericolosi, oltre che scegliere tra più di 7.400 server in 118 Paesi in tutto il mondo. E se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, si può sempre fare affidamento sulla garanzia di rimborso di 30 giorni.

La super offerta di NordVPN

Innanzitutto occorre sottolineare come il 73% di sconto sia valido su tutti i piani della durata di due anni: Base, Plus e Ultimate. Lo stesso discorso vale poi per i tre mesi aggiuntivi in regalo. Il piano più economico è quella Base, disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese. C'è poi il piano Plus, che include anche la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, disponibile in offerta a 3,99 euro al mese. Infine il piano Ultimate, quello più completo, ora a 6,49 euro al mese per 24 mesi, con tanto di assicurazione contro le truffe informatiche e le frodi sugli acquisti online.

Una VPN come quella di NordVPN può tornare utile ad esempio per navigare in totale sicurezza all'estero, quando spesso e volentieri ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche presenti negli aeroporti, hotel e ristoranti. Sempre all'estero, l'utilizzo di una VPN permette di superare le restrizioni geografiche che bloccano la visione dei contenuti streaming, anche delle piattaforme gratuite come RaiPlay e Mediaset Infinity. Tornando, infine, sul fronte della sicurezza, grazie al servizio di rete privata virtuale si possono compiere acquisti in rete sicuri, senza preoccuparsi di eventuali intrusioni di cybercriminali.

