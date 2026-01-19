NordVPN subito in offerta: 70% di sconto sui piani di 2 anni

NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, ha lanciato subito un’offerta importante in questo inizio di 2026: fino al 70% di sconto sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese per il piano più economico, quello Base, che include lo stesso servizio di rete privata virtuale compreso negli altri due piani (Plus e Ultimate).

Una connessione più veloce della media e funzionalità di sicurezza extra sono i due principali punti di forza di NordVPN, da tempo una delle prime scelte assolute tra gli utenti che hanno la necessità di navigare in privato e difendere da un lato la privacy dei propri dati personali e dall’altro i file di lavoro più sensibili. L'offerta, vi ricordiamo, è valida per un periodo di tempo limitato.

La prima offerta del 2026

Nell’ambito della prima offerta del nuovo anno NordVPN sta proponendo uno sconto del 70% sui piani Base e Plus, con prezzi rispettivamente di 3,39 euro e 4,39 euro al mese. Un inizio 2026 partito dunque con il piede giusto, soprattutto per tutti gli utenti che necessitano di un servizio di rete privata virtuale affidabile e veloce.

Ecco il riepilogo dei prezzi scontati dei piani della durata di due anni di NordVPN:

Base: 3,39 euro al mese per i primi 24 mesi , a fronte di una spesa complessiva di 81,36 euro anziché 278,16 euro

, a fronte di una spesa complessiva di 81,36 euro anziché 278,16 euro Plus: 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi , a fronte di una spesa complessiva di 105,36 euro anziché 359,76 euro

, a fronte di una spesa complessiva di 105,36 euro anziché 359,76 euro Ultimate: 6,89 euro al mese per i primi 24 mesi, a fronte di una spesa complessiva di 165,36 euro anziché 513, 36 euro

Tutti i piani di NordVPN beneficiano inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni. Ciò significa, in breve, che si ha diritto a un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.