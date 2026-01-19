Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordVPN subito in offerta: 70% di sconto sui piani di 2 anni

Lo sconto massimo è valido sia sul piano Base che sul piano Plus del servizio di rete privata virtuale NordVPN.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 gen 2026
NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, ha lanciato subito un’offerta importante in questo inizio di 2026: fino al 70% di sconto sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese per il piano più economico, quello Base, che include lo stesso servizio di rete privata virtuale compreso negli altri due piani (Plus e Ultimate).

Una connessione più veloce della media e funzionalità di sicurezza extra sono i due principali punti di forza di NordVPN, da tempo una delle prime scelte assolute tra gli utenti che hanno la necessità di navigare in privato e difendere da un lato la privacy dei propri dati personali e dall’altro i file di lavoro più sensibili. L'offerta, vi ricordiamo, è valida per un periodo di tempo limitato.

nordvpn offerta gennaio 2026

La prima offerta del 2026

Nell’ambito della prima offerta del nuovo anno NordVPN sta proponendo uno sconto del 70% sui piani Base e Plus, con prezzi rispettivamente di 3,39 euro e 4,39 euro al mese. Un inizio 2026 partito dunque con il piede giusto, soprattutto per tutti gli utenti che necessitano di un servizio di rete privata virtuale affidabile e veloce.

Ecco il riepilogo dei prezzi scontati dei piani della durata di due anni di NordVPN:

  • Base: 3,39 euro al mese per i primi 24 mesi, a fronte di una spesa complessiva di 81,36 euro anziché 278,16 euro
  • Plus: 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi, a fronte di una spesa complessiva di 105,36 euro anziché 359,76 euro
  • Ultimate: 6,89 euro al mese per i primi 24 mesi, a fronte di una spesa complessiva di 165,36 euro anziché 513, 36 euro

Tutti i piani di NordVPN beneficiano inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni. Ciò significa, in breve, che si ha diritto a un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

