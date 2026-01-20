NordVPN si presenta al 2026 con una nuova offerta: fino al 70% di sconto

Anno nuovo, nuova offerta. NordVPN ha scelto di iniziare il 2026 con uno sconto fino al 70% sui piani Base e Plus della durata di due anni, più il 67% di sconto sul piano Ultimate (quello più completo). La promo in corso include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Nel tempo NordVPN si è guadagnato un posto tra i migliori servizi VPN disponibili sul mercato. Ci è riuscito grazie a una connessione Internet più rapida della concorrenza e una protezione online superiore rispetto alla media, con tanto di strumento anti-malware proprietario denominato Threat Protection Pro.

Ecco i prezzi scontati:

3,39 euro al mese per i primi 24 mesi per un totale di 81,36 euro: piano Base (70% di sconto)

per un totale di 81,36 euro: piano Base (70% di sconto) 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi per un totale di 105,36 euro: piano Plus (70% di sconto)

6,89 euro al mese per i primi 24 mesi per un totale di 165,36 euro: piano Ultimate (67% di sconto)

Che cosa includono i vari piani di NordVPN

Iniziamo dal piano Base. L’account più economico di NordVPN include lo stesso servizio di rete privata virtuale presente nei piani Plus e Ultimate, più il filtro del traffico online tramite i server DNS di NordVPN utile per bloccare domini pericolosi e annunci pubblicitari.

C’è poi il piano Plus, con cui è possibile fare affidamento sulla funzionalità pluripremiata Threat Protection Pro e su un affidabile password manager multipiattaforma. Grazie a Threat Protection Pro si ottiene una protezione anti-malware, il blocco di pubblicità e tracciamento dei dati, la protezione illimitata delle e-mail e una protezione di navigazione avanzata.

Infine, la scelta del piano Ultimate permette di ottenere uno spazio di archiviazione crittografata sul cloud da 1 TB più un’assicurazione che prevede una copertura massima di 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.