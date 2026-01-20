Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordVPN si presenta al 2026 con una nuova offerta: fino al 70% di sconto

L'offerta con lo sconto massimo riguarda i piani Base e Plus del fornitore VPN della durata di ventiquattro mesi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 gen 2026
Anno nuovo, nuova offerta. NordVPN ha scelto di iniziare il 2026 con uno sconto fino al 70% sui piani Base e Plus della durata di due anni, più il 67% di sconto sul piano Ultimate (quello più completo). La promo in corso include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Nel tempo NordVPN si è guadagnato un posto tra i migliori servizi VPN disponibili sul mercato. Ci è riuscito grazie a una connessione Internet più rapida della concorrenza e una protezione online superiore rispetto alla media, con tanto di strumento anti-malware proprietario denominato Threat Protection Pro.

Ecco i prezzi scontati:

  • 3,39 euro al mese per i primi 24 mesi per un totale di 81,36 euro: piano Base (70% di sconto)
  • 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi per un totale di 105,36 euro: piano Plus (70% di sconto)
  • 6,89 euro al mese per i primi 24 mesi per un totale di 165,36 euro: piano Ultimate (67% di sconto)
nordvpn offerta gennaio 2026

Che cosa includono i vari piani di NordVPN

Iniziamo dal piano Base. L’account più economico di NordVPN include lo stesso servizio di rete privata virtuale presente nei piani Plus e Ultimate, più il filtro del traffico online tramite i server DNS di NordVPN utile per bloccare domini pericolosi e annunci pubblicitari.

C’è poi il piano Plus, con cui è possibile fare affidamento sulla funzionalità pluripremiata Threat Protection Pro e su un affidabile password manager multipiattaforma. Grazie a Threat Protection Pro si ottiene una protezione anti-malware, il blocco di pubblicità e tracciamento dei dati, la protezione illimitata delle e-mail e una protezione di navigazione avanzata.

Infine, la scelta del piano Ultimate permette di ottenere uno spazio di archiviazione crittografata sul cloud da 1 TB più un’assicurazione che prevede una copertura massima di 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online.

