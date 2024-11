NordVPN risponde presente al Black Friday con il 74% di sconto

NordVPN, uno dei fornitori VPN di riferimento in questo settore, partecipa alla settimana del Black Friday con il 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni. Uno dei suoi principali punti di forza è la velocità di connessione, mediamente il doppio più veloce rispetto alla concorrenza, e le funzionalità di sicurezza extra per una protezione dei dispositivi e della privacy online di livello superiore.

Grazie al 74% di sconto su tutti i piani, il Black Friday di NordVPN porta con sé i prezzi più bassi dell'anno: 2,99 euro al mese per il piano Base, 3,89 euro al mese per il piano Plus e 6,39 euro al mese per il piano Ultimate.

L'offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di NordVPN.

Le caratteristiche chiave di NordVPN

Una VPN per essere utile deve da una parte essere veloce e dall'altra proteggere i dati relativi alle attività web dei suoi utenti. NordVPN eccelle sia nel primo che nel secondo campo, offrendo una velocità di connessione doppia rispetto agli altri servizi e una ferrea politica di no-log.

A questo poi si aggiunge Threat Protection Pro, una funzionalità proprietaria in grado di rilevare la presenza di malware nei file scaricati dal web, bloccare il tracciamento dei dati quando si è connessi online e rimuovere gli annunci pubblicitari invasivi. Threat Protection Pro è disponibile con i piani Plus e Ultimate.

C'è poi l'assicurazione Cyber, esclusiva per il piano più completo, con una copertura di 5.000 euro contro le frodi informatiche e gli acquisti online.

Il piano Ultimate, grazie all'offerta del Black Friday, è sottoscrivibile a 6,39 euro al mese per i primi 2 anni, il prezzo più basso dell'anno. In più è possibile contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.