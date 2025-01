NordVPN: risparmia fino al 72% con la nuova offerta

Sul sito ufficiale di NordVPN è disponibile l'offerta per il nuovo anno, con sconti fino al 72% e prezzi a partire da 3,39 euro al mese sui piani della durata di due anni. La promozione in corso prevede inoltre la possibilità di usufruire di una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

VPN sicura e ultraveloce, funzionalità extra per una protezione della privacy online avanzata e perfino una copertura assicurativa massima di 5.000 euro: tutti questi elementi fanno di NordVPN uno dei punti di riferimento nel settore della VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette agli utenti di navigare in completo anonimato.

La nuova offerta di NordVPN

Con la nuova offerta, il piano Base di NordVPN è disponibile a partire da 3,39 euro al mese. Scegliendo questo profilo si beneficia dello stesso servizio VPN degli altri due piani (Plus e Ultimate), con la possibilità dunque di navigare in modo sicuro online e alla massima velocità grazie all'utilizzo dei migliori protocolli VPN disponibili.

Se la scelta ricade invece sul piano Plus, in offerta a 4,39 euro al mese per i primi due anni, oltre al servizio VPN si beneficia anche di un robusto password manager e della funzionalità proprietaria Threat Protection Pro. Quest'ultima è uno dei fiori all'occhiello del servizio, dal momento che aumenta il livello di protezione online al massimo grado, bloccando i malware, eventuali tentativi di phishing, il tracciamento dei dati e la pubblicità più invasiva dei siti web.

Rispetto all'account Plus, il piano Ultimate aggiunge uno spazio di archiviazione cloud sicuro da 1 TB e la cosiddetta assicurazione Cyber, che offre una copertura di 5.000 euro contro le truffe informatiche e le frodi sugli acquisti online. Al momento Ultimate è in offerta a 6,89 euro al mese per 24 mesi, per effetto del 72% di sconto applicato sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.