NordVPN: risparmia fino al 71% con la nuova offerta

Nuova offerta in corso sul sito ufficiale di NordVPN, il servizio di rete virtuale privata punto di riferimento del settore. Grazie all'ultima promozione, è possibile beneficiare di uno sconto fino al 71% sui piani di due anni, oltre che di tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso completo di 30 giorni.

Tra i principali punti di forza di NordVPN si annoverano la velocità di connessione garantita dai suoi server VPN dislocati in oltre 100 Paesi in tutto il mondo e le numerose funzionalità extra per la sicurezza e la privacy di ogni utente, su tutte Threat Protection Pro.

NordVPN: i prezzi dei piani di due anni dopo la nuova offerta

L'offerta riguarda i piani della durata di due anni di NordVPN. Il più economico è quello Base, disponibile a 3,59 euro al mese per 24 mesi grazie al 69% di sconto rispetto al prezzo di listino.

C'è poi l'account Plus, in offerta a 4,49 euro al mese (70% di sconto). Rispetto al piano Base, include anche l'opzione Threat Protection, in grado di rilevare la presenza di eventuali malware, bloccare la pubblicità invasiva dei siti e i tracker web, per una navigazione senza tracciamento dei dati.

Il terzo e ultimo piano - Ultimate - è in promozione a 6,99 euro al mese per due anni, in virtù del 71% di sconto. A rendere ancora più completa l'esperienza VPN ci pensano sia lo spazio cloud crittografato da 1 TB che l'assicurazione Cyber, con una copertura di 5.000 euro sia contro le truffe informatiche che le frodi sugli acquisti online.

L'offerta di NordVPN è disponibile su questa pagina dedicata del sito ufficiale. Qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni.

