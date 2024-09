NordVPN: riscatta subito il 71% di sconto e il buono di 6 mesi

La privacy online è una componente ormai fondamentale nell'ambito della navigazione in Internet. I vantaggi di non essere tracciati da aziende di terze parti e restare online in completo anonimato sono fin troppo numerosi per continuare a fare finta di niente. A questo proposito segnaliamo l'offerta di NordVPN, una delle migliori VPN oggi disponibili, che propone fino al 71% di sconto sul piano di due anni in aggiunta a un buono di 6 mesi da regalare a un proprio amico o a un parente.

Con NordVPN si ottiene un servizio di rete virtuale privata con una velocità di connessione superiore alla media, più di 6.400 server VPN, il blocco dei web tracker e degli annunci pubblicitari, più la ricerca di malware nei download. I prezzi partono da 3,59 euro al mese per 24 mesi.

NordVPN è in maxi sconto fino al 71% (piani di due anni)

I piani di NordVPN sono tre: Base, Plus e Ultimate. L'account Base è quello più economico e include la funzionalità VPN per una navigazione online in completo anonimato.

Se si ha bisogno di una privacy ancora maggiore, il consiglio è di attivare il piano Plus. Il motivo è da ricondurre alla presenza dell'opzione proprietaria Threat Protection Pro, in grado di rivelare la presenza di eventuali malware, bloccare il tracciamento dei dati da parte di terze parti e gli annunci pubblicitari invasivi presenti nei siti web. Costa 4,49 euro al mese per 24 mesi.

Con il piano Ultimate, infine, si ha l'aggiunta di 1 TB di spazio cloud dove archiviare i propri file e l'assicurazione contro gli attacchi informatici e le truffe relative agli acquisti online. In queste ore gode di un maxi sconto del 71%, con il prezzo fissato a 6,99 euro al mese.

La promozione è disponibile su questa pagina del sito NordVPN.

