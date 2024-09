NordVPN regala fino al 71% di sconto e un buono di 6 mesi

Nuova offerta in corso sul sito di NordVPN, uno dei migliori servizi VPN disponibile sul mercato. L'ultima promozione prevede fino al 71% di sconto sui piani della durata di due anni, più un buono di 6 mesi da regalare a una persona cara.

Con NordVPN ogni utente naviga in completo anonimato sul web, mantenendo un livello di privacy inarrivabile per gli altri. L'utilizzo di una VPN online consente infatti di riprendere il controllo dei propri dati privati, in modo da bloccare definitivamente il loro tracciamento da parte di altre società.

NordVPN: sconto fino al 71% sui piani di 2 anni

Base, Plus e Ultimate: sono questi i tre piani messi a disposizione da NordVPN per i suoi clienti. Con l'ultima offerta lanciata di recente, i piani della durata di due anni godono di uno sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese, a cui si aggiunge un buono della durata di 6 mesi da riscattare entro 24 ore la sottoscrizione della promo.

Il piano più economico è quello Base, attualmente in offerta a 3,59 euro al mese. Questo profilo consente di accedere al web in completo anonimato grazie alla VPN sicura e ultra veloce di NordVPN.

Per ottenere una protezione anti-malware e il blocco di pubblicità e tracker, ci si deve rivolgere al piano Plus, disponibile al prezzo scontato di 4,49 euro al mese. Merito della funzionalità esclusiva Threath Protection Pro, con in più un robusto password manager.

L'offerta si completa con il piano Ultimate, sottoscrivibile al prezzo di 6,99 euro al mese in virtù del 71% di sconto. Rispetto al piano Plus, aggiunge sia 1 TB di spazio di archiviazione crittografata su cloud più una copertura di 5.000 euro sia contro le truffe informatiche che le frodi per gli acquisti online.

La promozione è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di NordVPN. Ogni piano gode inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni e di 3 mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.