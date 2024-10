NordVPN: proteggi la tua privacy con il 71% di sconto e 3 mesi extra

La sicurezza online è ormai una priorità assoluta per tutti, e proteggere i propri dati personali non è mai stato così importante. Fortunatamente, NordVPN, uno dei servizi di VPN più affidabili e apprezzati sul mercato, propone un'offerta imperdibile: fino al 71% di sconto sui piani di 2 anni, con 3 mesi extra gratuiti. Questo significa che puoi ottenere protezione avanzata, privacy garantita e una connessione ultra-rapida a partire da soli 3,59 € al mese.

Perché scegliere NordVPN

NordVPN si distingue per essere una VPN di alto livello, apprezzata sia per le sue prestazioni che per le sue funzionalità avanzate. Vediamo nel dettaglio cosa offre:

1. Massima velocità

NordVPN garantisce una delle velocità di connessione più elevate del settore, superando i 6730 Mbps, come riportato da test indipendenti di AV-Test. Questo rende l’esperienza di navigazione, streaming e download sempre fluida, senza interruzioni o rallentamenti. È la scelta ideale per chi utilizza piattaforme di streaming, giochi online o ha bisogno di una connessione stabile e veloce per lavorare da remoto.

2. Sicurezza avanzata

La tua sicurezza online è al centro della tecnologia di NordVPN. Utilizza la crittografia AES-256, uno standard di protezione a livello militare, che rende praticamente impossibile per hacker o malintenzionati accedere ai tuoi dati. La funzione Threat Protection offre un ulteriore livello di sicurezza, bloccando malware, tracker e pubblicità invasive, così da garantire una navigazione sempre sicura.

3. Protezione su più dispositivi

Con un singolo abbonamento a NordVPN puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, rendendolo ideale per famiglie o per chiunque utilizzi più dispositivi (computer, smartphone, tablet, router). Grazie alla sua ampia compatibilità, puoi utilizzarlo su Windows, macOS, Android, iOS, Linux e molto altro, con un’interfaccia semplice e intuitiva.

4. Rigorosa politica no-log

NordVPN adotta una politica di no-log rigorosa: questo significa che non memorizza, raccoglie o condivide alcun dato relativo alla tua attività di navigazione. La tua privacy è completamente garantita, così puoi navigare sapendo che i tuoi dati non verranno mai tracciati.

Oltre la VPN: gli altri strumenti di sicurezza di Nord

NordVPN non si limita a offrire una VPN di alta qualità, ma fa parte di un più ampio ecosistema di sicurezza informatica che include:

NordPass : un gestore di password sicuro che ti consente di memorizzare e gestire tutte le tue credenziali in un unico posto, in modo crittografato.

: un gestore di password sicuro che ti consente di memorizzare e gestire tutte le tue credenziali in un unico posto, in modo crittografato. NordLocker: uno strumento di crittografia dei file che protegge i tuoi dati sensibili e ti permette di eseguire backup sicuri su un cloud privato.

Per conoscere l'offerta completa di NordVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.