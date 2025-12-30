NordVPN: promo per le feste con sconto del 74% e 3 mesi extra

Durante il periodo delle feste arriva un'occasione da non lascarsi sfuggire per migliorare la sicurezza digitale e tutelare la propria privacy online. NordVPN propone una promozione speciale che consente di attivare il servizio con uno sconto del 74% e 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Il costo mensile passa da 11,59 euro a soli 2,99 euro.
Un'offerta studiata appositamente per chi desidera navigare in modo sicuro senza spendere troppo. Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche del servizio di NordVPN.
Crittografia avanzata, server in tutto il mondo e molto altro: ecco NordVPN
NordVPN è progettata per proteggere l'attività online da intrusioni e tentativi di intercettazione. Grazie a sistemi di crittografia avanzata, il traffico internet viene messo al sicuro e l'indirizzo IP reale viene nascosto, garantendo una navigazione privata anche quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche.
L'attivazione del servizio è semplice e alla portata di tutti. Dopo aver scelto il piano e installato l'app, un algoritmo basato su intelligenza artificiale seleziona automaticamente il server più performante in base alla posizione e alle condizioni della rete. In alternativa, è possibile scegliere manualmente tra oltre 8.800 server distribuiti in 178 località in tutto il mondo.
Uno degli aspetti più apprezzati di NordVPN è la possibilità di utilizzare il servizio senza limiti di velocità o di traffico. La banda illimitata consente di guardare contenuti in streaming, navigare e scaricare file senza rallentamenti, buffering o interruzioni, su tutti i dispositivi compatibili.
La sicurezza è ulteriormente rafforzata dall'adozione della crittografia A-256 di nuova generazione, che protegge dati sensibili e informazioni personali. A questo si affianca una rigorosa politica no-log: indirizzi IP, cronologia di navigazione e traffico online non vengono raccolti né conservati.
Per ottenere lo sconto basta andare su questa pagina con l'offerta di NordVPN.
