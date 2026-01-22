NordVPN risponde presente all'appello delle offerte di inizio 2026 (-70%)

Gli utenti che valutano la sottoscrizione di una VPN prima o poi finiscono per imbattersi con NordVPN, da tempo punto di riferimento del settore. Chi si è imbattuto o si imbatterà in questi giorni troverà inoltre una gradita sorpresa, vale a dire il 70% di sconto sui piani Base e Plus della durata di due anni, prima offerta di questo 2026.

Ecco come cambiano i prezzi dei piani NordVPN con l'offerta in corso:

Base: 3,39 euro al mese per i primi 24 mesi , per un totale di 81,36 euro invece di 278,16 euro

, per un totale di 81,36 euro invece di 278,16 euro Plus: 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi , per un totale di 105,36 euro invece di 359,76 euro

, per un totale di 105,36 euro invece di 359,76 euro Ultimate: 6,89 euro al mese per i primi 24 mesi, per un totale di 165,36 euro invece di 513,36 euro

Inoltre, tutti i tre piani beneficiano della garanzia di rimborso di 30 giorni, che è possibile esercitare nell'eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali. L'offerta è attivabile direttamente sul sito ufficiale di NordVPN tramite la pagina dedicata.

In cosa differiscono i piani di due anni di NordVPN

I punti di rottura, se così possiamo definirli, fra i diversi piani della durata di 24 mesi di NordVPN sono lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro e lo spazio di archiviazione cloud da 1 TB: il primo è presente a partire dal piano Plus, quindi assente nel piano Base, il secondo invece è un'esclusiva del piano Ultimate, quello più completo.

In che cose cosa invece i piani sono uguali? Base, Plus e Ultimate hanno tutti in comune lo stesso servizio VPN, che permette a chiunque di usufruire di una connessione veloce e stabile, nonché di una rete capillare di server utile per guardare i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

I dettagli della promo sono consultabili nella pagina dedicata di NordVPN, da dove è possibile sottoscrivere uno dei piani a scelta nel giro di pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.