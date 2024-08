NordVPN: parti in vacanza con una connessione sicura e Giga eSIM gratis

L'ultima offerta di NordVPN consente di risparmiare fino al 69% sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, e ricevere in regalo fino a 20 GB di dati eSIM per navigare all'estero in totale sicurezza con l'app Saily. Quest'ultima permette di semplificare notevolmente la connettività Internet al di fuori dell'Unione europea, grazie a un'ampia selezione di piani dati disponibile per qualsiasi nazione e a prezzi concorrenziali.

Per beneficiare dell'offerta in corso, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito NordVPN. Qualora poi il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

L'offerta estiva di NordVPN

La nuova offerta dell'estate di NordVPN offre sconti fino al 69% sui piani di 24 mesi. Al momento, sono tre i piani disponibili: Base, Plus, Ultimate.

Il piano più economico è quello Base, disponibile a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 1 GB di dati eSIM in regalo. In questo piano è incluso il servizio VPN ad alta velocità, con l'opzione di estendere la copertura fino a 10 dispositivi in contemporanea.

C'è poi il piano Plus, in offerta a 4,99 euro al mese per due anni e 3 GB di dati eSIM dell'app Saily gratis. Rispetto al pacchetto precedente include anche l'opzione Threat Protection Pro, per una migliore sicurezza e privacy digitale di ciascun utente.

Infine c'è il piano Ultimate, disponibile a 7,49 euro al mese e 20 Giga per il servizio di eSIM internazionale in regalo. In aggiunta all'account Plus propone 1 GB di spazio di archiviazione cloud crittografato e una doppia assicurazione contro le frodi per gli acquisti online e le truffe informatiche da 5.000 euro l'una.

Puoi aderire a uno dei tre piani NordVPN su questa pagina del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.