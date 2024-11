NordVPN offre il 74% di sconto sui piani di 2 anni per il Black Friday

L'offerta del Black Friday di NordVPN è arrivata: 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni, 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Si tratta della migliore offerta di cybersicurezza dell'anno per il servizio punto di riferimento nel settore della VPN.

Server in 111 Paesi diversi, velocità di connessione, nessun tracciamento dei dati e funzionalità proprietarie quali Threat Protection Pro Meshnet: questi i principali punti di forza della VPN di NordVPN, ritenuta dagli addetti ai lavori una delle migliori in assoluto.

Tornando invece all'offerta, è possibile attivarla su questa pagina del sito ufficiale di NordVPN.

L'offerta di NordVPN per il Black Friday

Con NordVPN è possibile scegliere tra più di 6.000 server VPN ultraveloci dislocati in 111 Paesi in tutto il mondo. Ciò rende più semplice l'accesso ai propri contenuti preferiti, ovunque ci si trovi, con in più una velocità di connessione superiore alla media, per un'esperienza streaming di assoluto livello.

Il servizio NordVPN non conserva i log delle attività web svolte dai suoi utenti. Questo significa che nessuno, nemmeno il fornitore di servizi VPN stesso, raccoglie i dati né registra il traffico Internet. Si tratta di un aspetto chiave, dal momento che la maggioranza dei Paesi costringe le VPN a conservare i dati degli utenti per un determinato periodo di tempo.

Ci sono poi le funzionalità extra come Threat Protection Pro, vero fiore all'occhiello del servizio: è infatti capace di rilevare la presenza di malware, bloccare il tracciamento dei dati da parte di aziende terze e rimuovere la pubblicità dai siti web.

Con l'ultima offerta lanciata per il Black Friday, i prezzi dei piani di due anni di NordVPN partono da 2,99 euro al mese, con garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.