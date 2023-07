NordVPN: maxi sconto del 63% per il piano di 2 anni

NordVPN è un affidabile servizio che consente di connettersi a una rete virtuale privata e navigare così al sicuro su Internet. Per sicurezza, velocità e semplicità d'uso, è ai vertici del settore. Un altro suo punto di forza riconosciuto dalla maggior parte degli addetti ai lavori è la possibilità di usufruirne su qualsiasi device e sistema operativo.

L'ultima offerta di oggi ti consente di attivare la VPN a 3,99 euro al mese, in sconto del 63% rispetto al prezzo richiesto per il piano di due anni. E se non sei soddisfatto, puoi sempre richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

NordVPN: ecco lo sconto del 63% sul piano biennale

Una delle caratteristiche chiave di NordVPN, tale da differenziarla rispetto agli altri servizi VPN, è la velocità di connessione. Si ragione in termini di 6.730 Mbps, un valore triplo rispetto alla media poco sopra 2.000 Mbps della concorrenza.

Maggiore velocità fa rima qui con connessione stabile. Merito della rete costituita da migliaia di server VPN, che ti consentono di navigare in totale sicurezza ovunque ti trovi. Puoi inoltre beneficiare anche della larghezza di banda illimitata.

Dicevamo prima dell'affidabilità. Ebbene, NordVPN sul fronte della sicurezza fa segnare punteggi altissimi. Metti la tua navigazione online al sicuro con la ricerca automatica di malware nei download, gli avvisi di violazione delle credenziali e strumenti come l'ad blocker per bloccare le pubblicità.

Sfrutta l'offerta del giorno per abbonarti a NordVPN a 3,99 euro al mese, grazie al 63% di sconto applicato oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.