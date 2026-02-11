NordVPN lancia la sua offerta di compleanno: 76% di sconto e 3 mesi gratis

Questa mattina NordVPN ha lanciato la sua offerta di compleanno, con sconti fino al 76% sui piani della durata di due anni e tre mesi extra di servizio in regalo. Iprezzi partono da 3,09 euro al mese, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Ecco una panoramica dei nuovi prezzi scontati:

piano Base: 3,09 euro al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un totale di 83,43 euro invece di 312,93 euro per i primi 27 mesi (si rinnova a 139,08 euro l'anno)

al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un totale di 83,43 euro invece di 312,93 euro per i primi 27 mesi (si rinnova a 139,08 euro l'anno) piano Plus: 3,59 euro al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un totale di 96,93 euro invece di 404,73 euro per i primi 27 mesi (si rinnova a 179,88 euro l'anno)

al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un totale di 96,93 euro invece di 404,73 euro per i primi 27 mesi (si rinnova a 179,88 euro l'anno) piano Ultimate: 6,59 euro al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un totale di 177,93 euro invece di 577,53 euro per i primi 27 mesi (si rinnova a 256,68 euro)

Tutti i piani condividono lo stesso servizio VPN, ecco perché se si ha bisogno soltanto del servizio di rete privata virtuale è sufficiente il piano Base. Se invece si vuole una maggiore protezione quando si naviga nel web, il piano Plus può essere una buona soluzione grazie alle funzionalità di sicurezza extra incluse, su tutte Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware proprietario in grado di bloccare la pubblicità online, il tracciamento dei dati e i malware. Infine, l'esperienza completa è garantita dal piano Ultimate, il quale include tutte le funzionalità dei piani Base e Plus aggiungendo uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e un'assicurazione con copertura fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d'identità online.

I piani di due anni di NordVPN sono in offerta: fino al 1° aprile sarà possibile beneficiare dei nuovi prezzi della promozione "Offerta di compleanno", con cui si potrà sottoscrivere uno dei tre piani a scelta con sconti fino al 76% e tre mesi extra gratuiti.

