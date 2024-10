NordVPN, la tua bolla di sicurezza: 71% di sconto e 3 mesi extra

Proteggere i propri dati personali durante la navigazione è fondamentale per evitare problemi di qualsiasi tipo - dagli accessi non autorizzati ai furti d'identità. Proprio per questo motivo, strumenti come le VPN (Virtual Private Network) sono diventati indispensabili per chi desidera navigare in modo sicuro e privato. Oggi, grazie all'offerta speciale di NordVPN, puoi ottenere fino al 71% di sconto sul piano di 2 anni, con l'aggiunta di 3 mesi extra gratuiti.

Approfitta dell'offerta limitata

Se non utilizzi una VPN affidabile, le tue informazioni private potrebbero essere facilmente accessibili a terzi. NordVPN ti permette di navigare senza preoccupazioni, criptando la tua connessione e nascondendo il tuo indirizzo IP e la tua posizione. Una vera e propria bolla di cybersecurity.

Con NordVPN, i tuoi dati sono protetti da crittografia A-256 all'avanguardia, il che significa che anche quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche, le tue informazioni rimarranno al sicuro. La funzione Threat Protection aggiunge un ulteriore strato di sicurezza, proteggendoti da malware e tracker e nascondendo pubblicità indesiderate.

Una delle funzionalità che rendono NordVPN così popolare è la possibilità di goderti lo streaming dei tuoi contenuti preferiti senza rallentamenti o interruzioni, grazie alla larghezza di banda illimitata e ai server in oltre 6300 Paesi. E tutto questo su più dispositivi contemporaneamente, perché puoi collegare fino a 10 dispositivi con un unico account.

Questa è un'occasione unica per proteggere la tua privacy e la tua sicurezza online a un prezzo imbattibile: fino al 71% di sconto sui piani di 2 anni, con 3 mesi extra gratuiti. Non perdere l'opportunità di ottenere una VPN affidabile e potente come NordVPN per soli 3,59 euro al mese anziché 11,59 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.