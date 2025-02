NordVPN: il segreto per risparmiare sulle vacanze di Pasqua

Stai già pianificando un viaggio per il periodo pasquale? Del resto, quest'anno "cade" in un periodo molto fortunato, vicino sia al 25 aprile che all'1 maggio, dandoti l'opportunità di pensare in grande ad un lungo periodo di ferie. Qualunque sia la tua scelta, per risparmiare puoi approfittare di NordVPN, tramite un semplice trucco con cui accedere alle tariffe migliori su voli e hotel.

Come fa NordVPN a farti risparmiare sulle vacanze

Il sistema tramite il quale NordVPN diventa uno strumento fondamentale per risparmiare sulle vacanze riguarda il modo in cui funzionano i siti di prenotazione: molte piattaforme, infatti, modificano i prezzi in base alla tua posizione geografica. Questo significa che se provassi a collegarti da un altro paese potresti ottenere prezzi migliori rispetto che a farlo dall'Italia.

Dato che non puoi certo spostarti fisicamente in altri paesi per provare ad avere prezzi più convenienti, in questo senso ti viene in soccorso una delle funzioni di NordVPN, che ti permette di accedere a migliaia di server in tutto il mondo. Come farlo? È davvero molto semplice.

Una volta sottoscritto il tuo abbonamento e installato l'applicazione, ti basterà collegarti al server di un altro paese e visitare lo stesso sito di prenotazione che stavi guardando in precedenza: potresti scoprire che, "cambiando paese", il prezzo sia per hotel che per volo si è notevolmente abbassato risparmiando dunque rispetto quanto avevi previsto di spendere. Attenzione però: affinché funzioni il "trucco" devi ricordarti di cancellare la cronologia e svuotare la cache ogni volta che provi da un paese diverso.

In ogni caso, quando avrai trovato un buon affare potresti continuare a confrontare diverse località e scoprire qualcosa di addirittura migliore. Comunque, nel momento in cui ti riterrai soddisfatto, potrai procedere alla prenotazione.

Ricorda infine che, oltre a questo vantaggio, NordVPN nasce prima di tutto per proteggere la tua privacy: utilizzando la piattaforma, nasconderai il tuo indirizzo IP e impedirai il tracciamento delle tue ricerche. Questo significa risparmiare sui viaggi e viaggiare e navigare in modo sicuro.

