NordVPN: il Cyber Monday arriva fino a Natale, 71% di sconto e 3 mesi gratis

NordVPN rilancia e conferma la sua offerta Cyber Monday che, di fatto, diventa un'offerta natalizia. Hai infatti ancora la possibilità di sottoscrivere un piano di 2 anni con il 71% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis: inoltre, ricorda che hai una garanzia di rimborso di 30 giorni, il che significa che puoi provarlo 1 mese e poi decidere se tenerlo.

NordVPN: per un Natale all'insegna della sicurezza

NordVPN è la VPN più famosa e affidabile sul mercato: grazie alla sua tecnologia di crittografia di ultima generazione ti permette di navigare in anonimo, nascondendo il tuo indirizzo IP e la tua posizione e proteggendo i dati che viaggiano da te alla tua destinazione internet. Questo significa che nessuno potrà accedervi, nemmeno NordVPN stessa: un espediente molto utile specie per operazioni delicate e sei fai uso di reti WiFi pubbliche.

Questo è il vantaggio principale offerto da un servizio di questo genere, ma poi ce ne sono tanti altri: ad esempio, connettendoti ad uno dei tanti server presenti in tutto il mondo puoi guardare i contenuti in streaming delle tue piattaforme preferiti senza problemi, anche se ti trovi all'estero, e senza alcun limite di larghezza di banda o velocità.

Hai anche un password manager con cui gestire le tue parole chiave e i tuoi dati di accesso più importanti e la possibilità di crittografare i tuoi file su un cloud privato totalmente sicuro.

NordVPN è una VPN prima di tutto, ma un centro multifunzionale di privacy, sicurezza e immediatezza d'uso. Con un solo abbonamento puoi sfruttarlo su 10 dispositivi diversi e non ci sono limiti per quanto riguarda le piattaforma. Provalo subito con questo maxi sconto che ti regala anche 3 mesi extra.

