NordVPN estende il Cyber Monday anche per questa settimana

Se si è alla ricerca di una VPN in vista di una vacanza all'estero per questo fine anno, segnaliamo l'offerta di NordVPN, che ha scelto di rinnovare la promo del Cyber Monday anche per questa prima settimana di dicembre. La promozione garantisce lo sconto del 74% su tutti i piani della durata di due anni, con tre mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con NordVPN si ottiene un servizio VPN che garantisce una connessione ultra-veloce, ideale per un'esperienza streaming al meglio delle proprie possibilità. Inoltre, ci si assicura un servizio di rete privata virtuale che integra tutta una serie di funzionalità studiate per migliorare la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti.

L'offerta di NordVPN del Cyber Monday prosegue anche questa settimana

La VPN di NordVPN è attivabile a partire da 2,99 euro al mese per 24 mesi scegliendo il piano Base. Lo sconto rispetto al prezzo di listino è pari al 74%, in più vi è la possibilità di sfruttare tre mesi extra di servizio in regalo e richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Per ottenere una privacy dei propri dati personali e una sicurezza maggiore dei propri dispositivi, il piano ideale è NordVPN Plus, disponibile al prezzo scontato di 3,89 euro al mese per i primi due anni. Il suo fiore all'occhiello è Threat Protection Pro, funzionalità proprietaria che assicura la protezione avanzata contro tracker web, pubblicità invasiva dei siti web e malware.

Infine, il piano più completo - Ultimate - garantisce un'assicurazione contro le truffe informatiche e le frodi legate agli acquisti online con una copertura pari a 5.000 euro. Grazie all'offerta del Cyber Monday, NordVPN è disponibile al prezzo scontato di 6,39 euro al mese per 2 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.