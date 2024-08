NordVPN: ecco la nuova offerta dell'estate con sconti fino al 69%

NordVPN, una delle migliori VPN in circolazione, rilancia l'offerta estiva con sconti fino al 69% sui piani della durata di due anni e Giga gratis per navigare all'estero con l'app Saily. Grazie alla promozione in corso, i prezzi dei piani di 24 mesi partono da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con la garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Tra i principali punti di forza di NordVPN, al di là della velocità dei server VPN, si annoverano sia la politica no-log certificata che la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, grazie alla quale è possibile bloccare i malware, la pubblicità invasiva e non farsi tracciare dai soggetti di terze parti.

NordVPN: i dettagli dell'offerta estiva

La nuova offerta dell'estate di NordVPN consente di risparmiare fino al 69% sui piani Base, Plus e Ultimate della durata di due anni. Questi i prezzi dei piani scontati:

3,99 euro al mese per 24 mesi per il piano Base + 1 GB di dati eSIM (Saily)

per 24 mesi per il piano Base + 1 GB di dati eSIM (Saily) 4,99 euro al mese per 24 mesi per il piano Plus + 3 GB di dati eSIM (Saily)

per 24 mesi per il piano Plus + 3 GB di dati eSIM (Saily) 7,49 euro al mese per 24 mesi per il piano Ultimate + 20 GB di dati eSIM (Saily)

Il piano Base include la VPN e l'utilizzo del servizio su 10 dispositivi in contemporanea. Quello Plus aggiunge la funzionalità Threat Protection Pro e il monitoraggio del Dark Web. Infine, il piano Ultimate comprende sia uno spazio di archiviazione crittografato da 1 TB che una duplice assicurazione con copertura complessiva di 10.000 euro contro le frodi per gli acquisti online e le truffe informatiche.

Per beneficiare dell'offerta in corso collegatevi al sito ufficiale di NordVPN e premete sul pulsante Ottieni NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.