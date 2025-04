ExpressVPN: 4 mesi gratis con il piano biennale, risparmi fino al 61%

Proteggere la propria identità digitale è diventato un imperativo. ExpressVPN, tra i servizi VPN più affidabili e diffusi a livello globale, propone un’offerta esclusiva che consente di navigare in sicurezza risparmiando fino al 61% rispetto al prezzo mensile standard con una promozione che include fino a 4 mesi gratuiti.

Un piano per ogni esigenza

Piano biennale : (24 + 4 gratis) a 4,87 €/mese con uno sconto del 61%

Piano annuale : (12 + 3 gratis) a 6,51 €/mese con uno sconto del 48%

Piano mensile: 12,63 €/mese, senza sconti né bonus.

Tutti i piani includono una eSIM gratuita da holiday.com (da 1GB a 5GB a seconda della durata scelta) e una garanzia di rimborso entro 30 giorni, senza vincoli.

Cosa include ExpressVPN

ExpressVPN non si limita a nascondere l’indirizzo IP. Il servizio mette a disposizione server in 105 Paesi, velocità elevate grazie al protocollo Lightway, connessioni simultanee su 8 dispositivi, un gestore di password integrato (ExpressVPN Keys), blocco dei tracker, strumenti per il controllo parentale e nessun registro delle attività.

L’infrastruttura è progettata per cancellare automaticamente i dati di sessione a ogni riavvio del server. Tutto il traffico è crittografato e il supporto è garantito 24/7 in lingua inglese.

Quando utilizzare ExpressVPN: casi d’uso reali

1. Viaggi internazionali

Chi si trova all’estero può utilizzare ExpressVPN per accedere ai contenuti italiani come RaiPlay, Mediaset o servizi bancari che normalmente bloccano l’accesso da IP stranieri. Collegandosi a un server italiano, si simula la navigazione dall’interno del Paese.

2. Wi-Fi pubblici e sicurezza

In aeroporto, hotel, bar o coworking, connettersi a una rete Wi-Fi non protetta espone al rischio di intercettazioni. ExpressVPN crea un tunnel crittografato tra il dispositivo e il server, impedendo a terzi di visualizzare dati sensibili, password o numeri di carta di credito.

4. Navigazione anonima e protezione dai tracker

Ogni volta che si visita un sito, si lascia una traccia. ExpressVPN impedisce il tracciamento da parte di inserzionisti, provider o governi. Inoltre, il gestore di password integrato aiuta a mantenere protetti gli accessi personali senza doverli ricordare.

5. Streaming e intrattenimento globale

ExpressVPN consente di sbloccare cataloghi internazionali di Netflix, Disney+, BBC iPlayer, e altri servizi che offrono contenuti esclusivi per regione. La velocità del protocollo Lightway consente una riproduzione fluida anche in alta definizione.

Facile da attivare, compatibile con tutti i dispositivi

L’attivazione dell’abbonamento è semplice: bastano pochi clic per completare la registrazione. ExpressVPN è compatibile con Windows, macOS, Android, iOS, Linux, router, Apple TV, Fire Stick e browser come Chrome e Firefox. Un singolo account copre tutti i dispositivi dell’utente e può essere condiviso con familiari. Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.