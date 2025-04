Navigazione sicura e risparmio garantito: le nuove offerte di PrivadoVPN

Offerta chiara: piani a confronto

Piano mensile – €10,99/mese

Fatturazione mensile e accesso completo a tutte le funzionalità

Piano annuale – €1,33/mese

12 mesi di VPN illimitata + 3 mesi gratis,

Risparmio dell'88% sul prezzo standard

Piano biennale – €1,11/mese

24 mesi di VPN illimitata + 3 mesi gratis

Risparmio del 90% rispetto al prezzo standard

Cosa offre PrivadoVPN

Tutti i piani includono dati illimitati, accesso a server in 67 città, fino a 10 connessioni simultanee e supporto per dispositivi illimitati. Sono inoltre compresi un proxy SOCKS5, il blocco degli annunci pubblicitari, strumenti di prevenzione contro le minacce e opzioni per il controllo parentale. PrivadoVPN applica una rigorosa politica “no-log”, che garantisce la totale riservatezza delle attività online degli utenti.

Le app sono disponibili per tutte le principali piattaforme e permettono una configurazione semplice e veloce.

Attivazione semplificata e pagamento flessibile

Per attivare un abbonamento è sufficiente inserire il proprio indirizzo email e i dati di pagamento. PrivadoVPN accetta carte di credito, PayPal, criptovalute e altri metodi. Al momento della registrazione è richiesto l’inserimento dei dati anagrafici e dell’indirizzo di fatturazione.

Quando usare una VPN: casi concreti

PrivadoVPN è utile in molteplici scenari reali. Chi viaggia all’estero può usarla per accedere ai contenuti del proprio Paese, come piattaforme di streaming, siti di notizie o servizi bancari che limitano l’accesso in base alla posizione geografica. Lavoratori in smart working o freelance che operano da reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di hotel o aeroporti, possono invece utilizzarla per criptare il traffico dati e prevenire intercettazioni.

Garanzia soddisfatti o rimborsati

Tutti i piani PrivadoVPN sono coperti da una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per conoscere l'offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.